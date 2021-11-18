Eve giren hırsızlar bebek kamerasından belirlendi, şebeke çökertildi

İSTANBUL (DHA) - BURSA'nın Mudanya ilçesinde bir eve giren hırsızlar, ailenin bebeklerini izlemek için yatak odasına yerleştirdikleri güvenlik kamerası sayesinde tespit edildi. İkiz plaka kullanarak hareket eden şüphelileri yakalamak 60 bin aracı inceleyen ekipler, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan kişi de yakalandı.

Olay, 4 ve 8 Eylül'de Mudanya ilçesinde meydana geldi. 2 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ile ilgili yapılan ihbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların girdiği evlerin birinde ailenin çocuklarını izlemek için yatak odasına yerleştirdiği güvenlik kamera görüntülerine ulaşan ekipler, şüphelilerin Marmara bölgesinde birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan A.C. (22), M.C. (24), F.G. (25) ve G.Ş. (26) olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin internet sitesinde satışa konulan araçların plakalarını kopyalayarak 'ikiz plaka' oluşturduklarını ve kiraladıkları otomobillere bunları takarak gezdiklerini belirledi. Şebeke üyelerinin kullandığı aracın gerçek plakasına ulaşmak için yaklaşık 60 bin araç inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli' de kaldıkları adreslere ulaştı. Özel harekat polisinin de katılımıyla adreslere baskın düzenleyen ekipler, 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan B.G.'yi (26) de gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Bellerinde silahlarla evlere giren şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.