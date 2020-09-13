Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor
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Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor

Antalya'da sebepsiz yere evden çıkarılan ve 3 çocuğuyla ortada kalan kadın, gündüzleri parkta geceleri ise bir hayırseverin açtığı damda uyuyor. Pandemi nedeniyle ev bulamayan kadın, kendilerine yardım edilmesini istedi.

13.09.2020 12:54 | Son Güncelleme: 13.09.2020 15:18

Antalya'da evden çıkarılınca sokakta kalan Dilek Altınbaş (31) ile 3 çocuğu, bir hayırseverin açtığı evin damında yaşamaya başladı. Gece damda uyuyan aile, gündüzü ise parkta geçiriyor. Salgın nedeniyle kimsenin ev vermediğini öne süren Altınbaş, 'çocukları için sıcak bir yuva' istediğini söyledi.

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde müstakil bir evde 10 ay kirada kaldıktan sonra ev sahibinin çıkarması üzerine sokakta kalan 3 çocuk annesi Dilek Altınbaş, bir hayırseverin izin vermesiyle damda yaşamaya başladı. Geceleri damda geçiren, sabahın ilk ışıkları ile parka giden aile, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor

PANDEMİ NEDENİYLE EV BULAMIYORLAR

Kirayı düzenli ödediği halde sokağa atıldıklarını iddia eden ve evlere temizliğe gittiğini söyleyen Sibel Altınbaş, pandemi nedeniyle de kimsenin kendilerine ev vermediğini öne sürdü. Etrafı açık damda, 12, 9 ve 7 yaşında iki erkek bir kız çocuğuyla 4 gündür büyük zorluk yaşadıklarını anlatan Altınbaş, başlarını sokacak bir evin kendilerine kiraya verilmesini istedi.

"ÇOCUKLARIMA HASTALIK BULAŞSA NE YAPACAĞIM?"

Önceki ev sahibiyle sorun yaşadığını belirten Sibel Altınbaş, "Sonrasında evi boşaltmamı söyledi. 3 çocukla pandemi döneminde ev bulmanın zor olduğunu söyledim. 'Ev bulana kadar bizi çıkartma' dedim ama çıkmam için sürekli baskı yaptı. Baskılara dayanamayıp evi boşalttım. 3 çocuğumla sokakta kaldım. Bir hayırseverin izin vermesiyle damda yaşamaya başladık. Halimiz bu. Gündüzleri parkta kalıyoruz. Akşam olunca da uyumak için buraya geliyoruz. Hastalık her yerde, hijyen yok. Çocuklarıma hastalık bulaşsa ne yapacağım" dedi.

ÇOCUKLAR PERİŞAN

Evsiz kalan çocuklar ise sıcak bir yuva istediklerini belirterek, "Sokaktan kurtulmak istiyoruz. Yardım eli uzatın bize. Sokakta kalmak çok zor bir şey. Allah kimsenin başına böyle bir şey getirmesin" sözleriyle duygularını dile getirdiler.

Dilek Altınbaş, 14 yıllık evlilikten sonra 1 yıl önce eşinden boşandığını ve çocukların kendisinde kaldığını sözlerine ekledi. Altınbaş, konuyla ilgili kaymakamlığa da başvuruda bulunduğunu söyledi.

Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor
Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor
Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor

Kaynak: DHA

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