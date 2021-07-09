Evden çıkarılan aileye Başkan Özlü sahip çıktı
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Evden çıkarılan aileye Başkan Özlü sahip çıktı

Evden çıkarılan aileye Başkan Özlü sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE(İHA) – Kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan 3 kişilik aileye Düzce Belediyesi kucak açtı.

DÜZCE(İHA) – Kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan 3 kişilik aileye Düzce Belediyesi kucak açtı. Sokakta kalan aile için devreye giren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla, aileye barınabilecekleri bir ev, babaya ise iş temin edildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde ev sahibi tarafından kaldıkları evden çıkarılan 3 kişilik ailenin dramına kayıtsız kalmadı. Başkan Özlü'nün talimatlarıyla hareket geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, aile ve kirada oturdukları mahalle muhtarı İsmail Akmanoğlu ile iletişime geçti.

2,5 yaşında kız çocuğu ile sokakta kalan ailenin kendi ayakları üzerinde durması için belediye eliyle iş bulunması yönünde talimat veren Başkan Özlü, babanın Konuralp'te devam eden kazı çalışmalarında görevlendirileceğini bildirdi. Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan Belka bünyesindeki İş Kulübü üzerinden kazı alanında çalışması kararlaştırılan baba, Belka İş Kulübüne işe giriş evraklarını teslim etti.

Babanın iş sorununun çözülmesinin ardından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakta kalan aileye yeni bir ev bulunması için seferber oldu. Muhtar İsmail Akmanoğlu'nun da devreye girmesi ile ailesinin eşyaları müdürlük ekipleri tarafından Yeşiltepe Mahallesinde bulunan kiralık bir eve taşındı.

Yaşamlarına devam edecekleri yeni evlerine eşyalarını getiren ve ailesi adına Düzce bürokratları ve hayırseverlere minnettarlığını ifade eden baba, "Sağ olsun Başkanımız Dr. Faruk Özlü bana iş, başımızı sokacağımız bir ev buldu. Belediyemizden ve yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Eşim şu anda ailesinin yanında kalıyor. Durumum biraz düzelsin, eşimi tekrardan alıp geleceğim" diye konuştu. - DÜZCE

Evden çıkarılan aileye Başkan Özlü sahip çıktı
Evden çıkarılan aileye Başkan Özlü sahip çıktı
Evden çıkarılan aileye Başkan Özlü sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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