Evden çıkamadılar, site bahçesinde kan bağışında bulundular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Evden çıkamadılar, site bahçesinde kan bağışında bulundular

20.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:46

Evden çıkamadılar, site bahçesinde kan bağışında bulundular Şanlıurfa'da 56 saatlik kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, telefonla aradığı kızılay'ın site bahçesinde kurduğu platforma kan bağışında bulundu.

Evden çıkamadılar, site bahçesinde kan bağışında bulundular

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 56 saatlik kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, telefonla aradığı kızılay'ın site bahçesinde kurduğu platforma kan bağışında bulundu.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde yaşayan ve kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, kan bağışında bulunmak için kızılay yetkililerini telefon ile aradı. Görüşmenin ardından harekete geçen Kızılay ekipleri, görüştükleri vatandaşların yaşadığı siteye giderek, bahçede pandemi kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan platforma kan aldı. Evlerinde sıkılan ve ayaklarına gelen Kızılay ekiplerini gören vatandaşlar, kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Sitenin yönetim kurul başkan yardımcısı Mehmet Reşit Özbek, "Bu gün burada kan bağışı yapılmakta. Kan bağışına yoğun bir istek var. Site sakinlerimiz ve dostlarımız geldi. Kızılay kan merkezine de bizleri örnek site olarak gösterdikleri içinde teşekkür ediyoruz. Her zaman bu görev için varız" dedi. Pandemi döneminde de kan bağışının devam ettiğini söyleyen Kızlay'da görevli doktor Buket Arvas Singan, "Şanlıurfa Kızılay Merkezi olarak kan bağışının Covid-19 salgınına rağmen devam etmesi gerekiyor. Bu nedenle çalışmalarımızı Covid -19 salgını ve sokağa çıkma yasağına uygun düzenlemek zorunda kaldık. Biliyorsunuz her şeye rağmen ameliyatlarımız, kazalarımız için kan ihtiyacımız devam ediyor. Bizim bu çalışmamızda Şanlıurfa halkı ciddi destekler veriyor. Bir sitede yönetim bize kan bağışı için alan tahsil etti. Site sakinleriyle, çevre esnafı ile online randevu alarak burada kan bağışında bulunan vatandaşlarla buluşmamızı sağladılar. Bu yaklaşım bizim için, hastalar için çok değerliydi. Ben site adına Mehmet Reşit Özbek'e, burada bizimle ilgilenen bütün çalışanlara ve buraya kadar gelen, sokağa çıkma yasağında kurallara uyarak bize ulaşan, kan verip bu hastalığa umut olan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Evden çıkamadılar, site bahçesinde kan bağışında bulundular
Evden çıkamadılar, site bahçesinde kan bağışında bulundular
Evden çıkamadılar, site bahçesinde kan bağışında bulundular
Evden çıkamadılar, site bahçesinde kan bağışında bulundular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar İsmail Demir Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Arto Merve Dizdar Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Pierre Webo Burak Yılmaz Mbaye Diagne Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kaza Adana Gaziantep İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evden çıkamadılar, site bahçesinde kan bağışında bulundular | Haberler.com Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 18:46:46. #1.14#
title