Evdeki riskleri azaltmak için tehlike avı yapın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Evdeki riskleri azaltmak için tehlike avı yapın

17.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:40
Evdeki riskleri azaltmak için tehlike avı yapın

Afet farkındalığının artırılması ve geliştirilmesi amacıyla Bağcılar Belediyesi personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Afet farkındalığının artırılması ve geliştirilmesi amacıyla Bağcılar Belediyesi personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. Programda "Tehlike Avı"nın önemine değinen eğitmen Şeyda Taşan, "Evde bulunan ve tehlike arz eden eşyaları size zarar vermemesi için azaltın, yerini değiştirin ya da sabitleyin. Tehlike avı yapın evdeki riskleri azaltın" dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmiş ve tüm illerde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatılmıştı. Bu kapsamda afet farkındalığının artırılması ve geliştirilmesi amacıyla Bağcılar Belediyesi personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Belediye konferans salonunda gerçekleşen seminerde eğitmenler Şeyda Taşan ile Hande Demir sunum yaptı. Eğitmenler, heyelan, sel, çığ gibi durumlarda yapılması gerekenler, deprem öncesi-sırası-sonrası yapılacaklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye, toplanma, acil durum telefon numaraları, afet ve acil durum çantası gibi farklı hususlarda bilgiler aktardı.

Bana neler zarar verebilir

"Tehlike Avı" konusu üzerine konuşan Taşan, "Olası bir afet anında evinizde tehlike oluşturacak eşyaların sizlere zarar vermemesi için bunların tespit edilip verebileceği zararların engellenmesine yönelik önlemler alınması gerekmektedir. Tehlike avı olarak tanımladığımız bu durumda riskleri en kısa zamanda önerilen şekilde azaltmanız gerekmektedir. Tehlike öncesinde 'Bana neler zarar verebilir?' diye düşünüyorum. Bunları belirledikten sonra azaltma, yer değiştirme ve sabitleme olarak üç farklı yöntem uyguluyoruz. Evde bulunan ve tehlike arz eden eşyaları size zarar vermemesi için azaltın, yerini değiştirin ya da sabitleyin. Tehlike avı yapın evdeki riskleri azaltın. Böylece olası tehlikeler en başından ortadan kaldırılabilir" dedi.

Burada öğrendiklerini ailelerine anlatıyorlar

İstanbul'un deprem bölgesinde olduğu için bu eğitimlerin çok önemli olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızca, toplumda afetler konusunda farkındalığının geliştirilmesi, afetlerde risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla başlatılan eğitimlerimiz devam ediyor. Personelimiz burada öğrendiklerini ailelerine anlatarak hem kendilerini hem de sevdiklerini koruma yolunda önemli bir ilerleme sağlıyor" dedi.

"Afet Farkındalık Eğitimi" 16-17-18 Mart 2021 tarihleri arasında tüm müdürlüklerde görevli personelin katılımıyla devam edecek. - İSTANBUL

Evdeki riskleri azaltmak için tehlike avı yapın
Evdeki riskleri azaltmak için tehlike avı yapın
Evdeki riskleri azaltmak için tehlike avı yapın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Ayşegül Çınar Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Deniz Türüç Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evdeki riskleri azaltmak için tehlike avı yapın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 11:50:01. #1.15#
title