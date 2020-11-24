Evde ekmek tarifi… Evde ekmek yapımı, evde kolay ekmek yapımı

Sizlerde evde kaldığınız şu dönemlerden evde ekmeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Evde ekmek tarifi malzemeleri ile çok kolay bir şekilde evde ekmek yapabilirsiniz... Peki evde ekmek yapımı nasıldır? Ekmek yapımında gerekli malzemeler nelerdir? Evde kolay ekmek yapımı

Koronavirüs'ün ikinci dalgası ile beraber kısıtlamalar tekrar getirildi. Dışarıya çıkmak istemeyen vatandaşlar evde kendi ekmeğini çok kolay bir şekilde yapabilir. İşte evde ekmek için gerekli olan malzemeler...Evde ekmek yapımı

EVDE EKMEK TARİFİ

EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ

2. 5 su bardağı su

1. 5 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un

Üzeri için

1 kaşık yoğurt

2 kaşık sıvıyağ

EVDE EKMEK TARİFİ

Un, tuz ve mayayı geniş bir kapta karıştırın. Ortasında bir çukur açın, yağı ve suyu ekleyin ve iyice karıştırın. Hamur biraz sert görünüyorsa 1-2 yemek kaşığı su ekleyin. Hamuru hafifçe unlanmış bir çalışma yüzeyine yatırın ve saten gibi pürüzsüz hale gelene kadar yoğurun. Kanıtlamak için hafifçe yağlanmış bir kaseye koyun. İki katına çıkıncaya kadar 1 saat kabarmaya bırakın veya bir gece buzdolabına koyun. Hamuru geri çekin, ardından yavaşça bir top haline getirin. Boyutu iki katına çıkıncaya kadar bir saat daha ispatlamak için parşömenle kaplı bir fırın tepsisine koyun. Ekmeğin üzerine un serpip yaklaşık 6 cm genişliğinde bir haç kesin. Fırını önceden 220°C/ fan 200°C/ gaz 7'ye ısıtın ve 25-30 dakika pişirin. Altın kahverengi olana kadar pişirin ve altına dokunduğunuzda somun içi boş geliyor. Bir tel rafta soğutun.

Kolay ekmek için malzemeler:

-2 su bardağı un

-1 su bardağı ılık su

-1 tatlı kaşığı kuru maya

-1 tatlı kaşığı şeker

-1 tatlı kaşığı tuz

EVDE KOLAY EKMEK TARİFİ

-Bir kabın içine unu koyuyoruz. Mayayı, şekeri ve ılık suyu ilave edip kaşıkla karıştırın.

-Üstünü kapatıp 10 dakika bekletin.

-Maya aktive olmuş durumda içine unu ve tuzu ilave edip spatula ile yoğurun ve el sürmeyin.

-Yapışkan bir hamur elde edeceksiniz. Üstünü kapatıp 20-30 dakika mayalanmasını bekleyin.

-Hamur iki katına çıktığında mayalama işlemi sorunsuz demektir.

-Kelepçeli bir kalıba hamuru kaşık yardımıyla koyun. Üzerini kapatıp 10 dakika daha mayalama bırakın.

-Soğuk fırına yerleştirip, fırını 200 dereceye ayarlayın.

-Üstü pembeleşene kadar pişirin, fırından fırına pişme süresi değişebilir.

-Fırından çıktıktan sonra üstünü nemli bezle örtüp dinlendirip servis edin.

YUMURTALI EKMEK TARİFİ... YUMURTALI EKMEK NASIL YAPILIR?

Evde ekmek yapılırken en çok tercih edilen ekmek tariflerinden biri de yumurtalı ekmek. Peki yumurtalı ekmek tarifi nasıldır. Yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Yumurtalı ekmek için gereken malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Yumurtalı ekmek tarifi malzemeleri

3 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı pul biber

1 adet bayat ekmek(dilimlenmiş)

Kızartmak İçin:

1 su bardağı sıvı yağ

YUMURTALI EKMEK TARİFİ NASIL YAPILIR?