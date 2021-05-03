Evcil Hayvanlara Mikroçip Nasıl Takılır? Mikroçip Faydaları

Evcil hayvanlara mikroçip takılması Türkiye'de sahipli olan kedi, köpek ve gelinciklerin kayıt altına alınması artık zorunlu hale getirilmiştir. Böylece mikroçip uygulaması ile evcil hayvanınızın kaybolma, çalınma ya da sahipsiz bırakılması gibi durumlar için oluşturulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen evcil hayvan sahiplerinin pasaport ve mikroçip uygulaması yaptırması zorunlu kılınmıştır.

Bu zorunlulukla birlikte evcil hayvan sahiplerinin kafasında mikroçip taktırma konusunda birtakım sorular oluşmuştur. Öyleyse evcil hayvanlarda mikroçip nedir, neden yararlıdır? Kafanıza takılan sorulara yanıtladık…

Evcil hayvanlardan, kedi ve köpeklerde çip taktırma zorunluluğu artık belirli bir tarihe kadar yapılması gerekecek. Yayınlanan yasaya göre köpeklerin 2021 kedilerin ise 2022 yılının bitimine kadar taktırılmalı, taktırmayanlar ise 10 bin TL para cezası ödemek zorundadır. Mikroçip taktırmak zorunlu olmadan önce pek çok evcil hayvan sahibi kendi istekleri doğrultusunda tüylü dostlarına mikroçip implantı taktırmışlardı. Mikroçip taktırmak, bu konu hakkında tam bilginiz olmadığı için başlarda sevimli dostunuz için acımasız bir girişim olarak görünebilir. Sonuçta deri altına çip yerleştirme işleminden bahsediyoruz. Fakat bu işlemin ne olduğunu anladığınızda, çip taktırmanın ne kadar yararlı bir şey olduğunu da anlayacaksınız. Evcil hayvanların korunması adına bu işlemin yapılması çok önemlidir. Gelelim mikroçip nedir, mikroçipin faydaları ve tehlike yaratacak bir durum var mı? Bu sorunların daha detayına inelim….

Mikroçip Nedir? Mikroçipin Çalışma Mantığı

Mikroçip, pirinç tanesi kadar küçük basit bir elektronik devre grubudur. Diğer bir ifadeyle kalıcı elektronik tanımlama sistemidir. Etkisi büyük ama kendisi pirinç tanesi kadar küçük olan bu sistem evcil hayvanınızın deri altına yerleştirilir. Tüylü dostunuzun boyun arkasına deri altına implante edilerek kullanılır. Çip üzerinde pil veya güç kaynağı bulunmaz. Hayvanın ortalama yaşam süresinden daha fazla dayanıklı olacağı şekilde tasarlanmıştır. Çipler içinde özel numaralar vardır. Bu numaralar ile kayıtlı olan veri tabanında hayvanın ve sahibinin özel bilgilerine ulaşılabilir. Bu çip sayesinde kaybolma ihtimali olan hayvanın kimliği olmasını sağlanmıştır.

Evcil hayvanın kaybolması durumunda, veteriner, barınaklar ve belediyeler tarafından evcil havyanda bulunan mikroçip taraması ile tespit imkânı olur. Bu yüzden sahiplerinin iletişim bilgileri evcil hayvanların mikroçip numarasına göre sisteme kayıt edilip edilmediğine emin olunması gerekiyor. Kayıt işleminden sonra tarama ile saptanan veriler sayesinde sistem aracılığı ile sizinle irtibata geçilir.

Evcil Hayvanlara Mikroçip Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir?

Nasıl ki bizlerin kendimize ait benzersiz bir TC kimlik numaramız var, evcil hayvanlarımızın da kendilerine özel benzersiz bir numara taşıdığı pirinç tanesi kadar olan bir aygıttır. Mikroçip uygulaması her evcil hayvan için veri tabanı sisteminde yer açar. Bu sistemde evcil hayvanınızın yaşı, cinsi, yaptırıldığı aşıları, sahibinin kişisel bilgileri yer alıyor. Veteriner tarafından ya da hayvan barınağı personeli tarafından tarama yapılarak kaybolan köpeğin kimlik bilgilerinden sahibine ulaşılır. Hayvanın iki kürek kemiğinin arasına yerleştirilir. İşlem deri altına yapıldıktan kısa süre sonra normal yaşamına devam eder.

Mikroçip taktırmanın bir diğer faydası, sahiplenilen ve ne yazık ki sonradan sokağa terk edilen hayvanlarında tespiti yapılmaktadır. Bunun sayesinde evcil hayvanını sokağa terk edenler için cezai yaptırımı olacaktır. Evcil dostlarınızın güven altına alınması için en iyi ve yararlı yolu çip taktırmaktan geçiyor. Eğer köpeğiniz biri tarafından çalınırsa ve başka birine sahiplendirilirse bunu tespit etmek çok kolaydır.Veterinere götürülen köpek, kimlik bilgilerinden başka birine ait olduğu ortaya çıkarak gerçek sahibine ulaştırılır.

Mikroçip İletişim Bilgileri Nasıl Güncellenir?

İletişim bilgileriniz değiştiği takdirde sisteme kayıtlı olan bilgilerinde güncellenmesi gerekiyor. Bunu sağlamanız için tüylü dostunuzun mikroçip numarası ile birlikte veteriner hekiminize gitmenizdir. Veteriner kliniğine giderek mikroçip bilgilerini listeleyen kişiye yönlendirirler. Böylece doğrudan o kişilerle iletişime geçerek işleminizi yaptırabileceksiniz. Ayrıca bazı veteriner klinikleri tarafından sistem üzerinden adres güncelleme olanakları da bulunur.

Mikroçip Takılırken Kedimin/ Köpeğimin Canını Acıtır mı?

Bu işlem hızlı yapılan oldukça güvenli bir işlemdir. Çok az acıya ve ağrıya neden olur. Çip deri altına yerleştirilirken bazı yavru kediler geri çekilebilir ya da köpeğiniz havlayabilir. Fakat bu ağrı çok azdır ve kısa sürer.Evcil hayvanınıza rutin aşılarını yaptırırken yaşadığı acıyla benzerdir. Yalnızca mikroçipin uygulanması esnasın da iğne normal aşı iğnesine göre biraz daha kalın olmasıdır. Bu işlem bittiğinde çoğu hayvan kısa sürede acısını hatırlamaz bile. Acı toleransı aşı ile yakın olduğu için anestezi uygulanması gerek görülmez.

Evcil Hayvanınıza Mikroçip Takılması Ne Zaman Yapılmalı?

Uzmanların önerdiği kedi sahiplenme/ köpek sahiplenme sonrasında hemen yapılmasıdır. Sahiplenmiş olduğunuz hayvana mikroçip takılması önemlidir. Çünkü kaybolduklarında kolay ve hızlı bir şekilde bulmanın en iyi yolu budur. Başka bir ihtimalle bulunması çok zor olacaktır. Eğer sahiplenmiş olduğunuz dostunuza henüz taktırmadıysanız veteriner hekiminize giderek bu işlemi en kısa sürede yaptırmalısınız. Evcil hayvanınız en az 8 haftalık olduktan sonra bu işlemi yaptırabilirsiniz.

Evcil Hayvanlara Mikroçip Taktırma Ücretleri

Şu an için bu uygulamaya sabit bir fiyat belirlenmemiştir. Kedi mikroçip fiyatları, köpek mikroçip fiyatları veteriner kliniklerine göre değişiklik gösterir. Ortalama olarak 75'den başlayan 200 Tl'ye kadar bu işlemi yapan veteriner klinikleri mevcuttur. Bu işlemi yaptıracak olan hayvan sahiplerinin fiyat ve güvenirlik konusunda hâlihazırda sürekli gittikleri veteriner kliniği yoksa geniş bir araştırma yapmalılardır.

Evcil Hayvan Mikroçip Taramasını kimler Yapabilir?

Uygulamanın ardından kayıt için kullanılmış olan veriler sadece üretici sahibi tarafında görülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi veteriner hekimler ve barınak sorumluları da çip taraması yapabilir. Fakat bunu yapmak için çip üretici ile iletişime geçmeleri gerekir. Çip kaydı sırasında hangi bilgilerin paylaşılması konusunda hayvan sahibinin kararı alınır.

Mikroçip Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mikroçip Takılma Sırasında Evcil Hayvanlar Bayıltılır mı?

Hayır. İşlem sırasında anesteziye gerek duyulmaz.

Evcil Hayvanlarda Mikroçip Kullanım Süresi Ne Kadar?

Çipin üzerinde pil ya da güç kaynağı bulunmaz. Hayvanınızın ortalama yaşam süresinden daha fazla dayanacak bir yapıdadır. Aşınmalara ve yıpranmaya dayanıklı olarak üretilmiştir. Üreticiler tarafından yaklaşık 25 yıla kadar dayanıklılığı hedeflenmiştir.

Mikroçipi Evcil Hayvanlara Kimler Takar?

Çip takılma işlemi sadece veteriner hekimler tarafından yapılır.

Mikroçip Evcil Hayvanların Neresine Yerleştirilir?

Bu uygulama, kedi ve köpeğin kürek kemikleri arasındaki deri altına yerleştirilmektedir.

Kedime/ Köpeğime Kaç Yaşında Mikroçip Taktırabilirim?

Mikroçip işlemini kedinizin ya da köpeğinizin 8 haftalık olduktan sonra taktırmanız mümkündür. Veteriner hekiminiz takılmasında bir sakınca bulunmadığı takdirde herhangi bir zamanda gidip taktırabilirsiniz.

Mikroçip Takılırken Hayvanların Canı Yanıyor mu?

Özel bir enjektör yardımı ile çip deri altına yerleştirilir. Çipim iğnesi normal iğnelere göre daha kalın olur. Aşı yapıldığı sırada hayvanın canı ne kadar yanıyorsa bu işlem sırasında da o kadar acıyacaktır. Yani çok fazla ağrı ve acı duymazlar.

Kaynak: petyasam.com