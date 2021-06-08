Ev sahibi tarafından evinde ölü bulundu, acılı anne kapıda gözyaşlarına boğuldu
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Ev sahibi tarafından evinde ölü bulundu, acılı anne kapıda gözyaşlarına boğuldu

Ev sahibi tarafından evinde ölü bulundu, acılı anne kapıda gözyaşlarına boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde berber Cemali Güler, ev sahibi tarafından kaldığı evde ölü olarak bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde berber Cemali Güler, ev sahibi tarafından kaldığı evde ölü olarak bulundu. Oğlunun haberini alan acılı anne gözyaşlarına boğuldu.

Olay saat 09.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tünel Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında tek başına yaşayan 40 yaşındaki Cemali Güler'i uyandırmak üzere ev sahibi Ali Yorma kapısına her sabah olduğu gibi yine geldi. Daha sonra içeri giren ev sahibi, yatağında yatan Güler'in kendisine hiçbir tepki vermediğini görünce, durumu ihbar etti. Yorma'nın 112'yi araması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Cemali Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici bir yaraya yada darp izine rastlanmayan Güler'in cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözyaşlarına boğuldu

Oğlunun ölüm haberini alan anne Fethiye Güler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Evin kapısında bekleyen acılı anne, son olarak bir önceki akşam telefonda konuştuğu oğlunun ölümünü kabullenmekte güçlük çekerken; onu son bir kez daha görmek daha görmek için ısrar etti, polis kederli anneyi güçlükle sakinleştirdi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - EDİRNE

Ev sahibi tarafından evinde ölü bulundu, acılı anne kapıda gözyaşlarına boğuldu
Ev sahibi tarafından evinde ölü bulundu, acılı anne kapıda gözyaşlarına boğuldu
Ev sahibi tarafından evinde ölü bulundu, acılı anne kapıda gözyaşlarına boğuldu
Ev sahibi tarafından evinde ölü bulundu, acılı anne kapıda gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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