Ev hanımlığından iş kadınlığına

Şahinbey Belediyesinin sosyal tesisinde aldığı mefruşat kursuyla hayatı değişen ev hanımlığından iş kadını olma yoluna giren Arife Çağlar, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun hediye ettiği dikiş makinesinden ürettiği el işlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Gaziantep'te yaşayan 3 çocuk annesi Arife Çağlar'ın hayatı Şahinbey Belediyesine ait 300 Evler Sosyal Tesisinde gördüğü mefruşat kursuyla değişti. Mefruşat kursunda aldığı eğitimin ardından belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun hediye ettiği dikiş makinesiyle evinin bir köşesini adeta atölyeye dönüştüren Çağlar, evinde diktiği el işi ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Belediyeden aldığı desteklerle iş kadını olma yolunda ilerleyen Çağlar'ın, şimdiki hedefi ise evde yaptığı işi kendi iş yerine taşımak. Şahinbey Belediyesi'nin sosyal tesisine attığı bir adımın arkasının çok güzel geldiğini aktaran Çağlar, "Kendime küçükte olsa bir dükkan açmayı istiyorum. Ufak bir çeyizci dükkanı neden olmasın?" dedi.

"Evime ekonomik anlamda katkı sağlıyorum"

Mefruşat kursuna giderek dikiş nakış öğrendiğini anlatan Çağlar, kursu oğlunu ana sınıfına götürüp getirirken gördüğünü söyledi. Meslek edinme kursuna yazılıp hem kendisini geliştirmek hem de zamanını dolu geçirmek istediğini paylaşan Çağlar, "Tabi iş öğrenip güzel bir çevre de edinmek istiyordum. Kendimi bu işte geliştirdim. Dışarıda anlaşmalı olduğum birkaç yere ufak tefek işler yapıyorum. Evime ekonomik anlamda katkı sağlıyorum. Çocuklarımı büyütüyorum. Açık öğretim üzerinden de liseyi okumaya devam ediyorum. Liseyi bitirmek üzereyim. Allah kısmet ederse inşallah usta öğretici belgesi alıp bunu meslek olarak yapmakta istiyorum. Öğrendiğim bu bilgileri başka kadınlara da aktarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Şuan kendi iş yerimi açma hayalim var"

Belediye Başkanının hediye ettiği dikiş makinesiyle evinde rahat rahat dikiş yapabildiğini ifade eden Çağlar, o makine sayesinde kendi parasını kazandığını vurguladı. Çok güzel ürünler çıkarmaya gayret ettiğini sözlerine ekleyen Çağlar, "Bir kadın olarak kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum. Ürettiğim el işlerini arkadaş çevreme satıyorum. Onlarda tanıdıklarını bana yönlendiriyor. Daha çok genç kızların çeyizleri için gerekli olan el işlerini dikiyorum. Kızlar çeyizlik ürünleri hazırlatmak istiyor. Allah kısmet ederse kendi iş yerimi de açmak istiyorum. Şuan kendi iş yerimi açma hayalimde var. Bu işte yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Belki ileride daha da büyük bir yer neden olmasın? Şahinbey'de yaşayan kadınlar zamanlarını değerlendirsinler. Hiçbir şey olmasa bile bir iğne oyası işi yapsınlar. Belediyeye ait kurslara gelip kendilerini geliştirsinler. İnşallah liseden mezun olduktan sonra Şahinbey Belediyesinde usta öğretici olarak çalışmayı çok isterim. Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi Çağlar'ın özverili çalışmasına destek olabilmek ve daha rahat şartlarda evinde çalışabilmesi için ona oturma grubu, çamaşır makinesi ve soba da hediye etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı