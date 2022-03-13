Ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünleri 15 ülkeye gönderiliyor

ERENLER, SAKARYA (AA) - Sakarya'da ev kadınlarının aile bütçelerine katkı sağlaması amacıyla Erenler Belediyesi ile bir firma arasında geliştirilen proje kapsamında üretilen el emeği göz nuru ürünler 15 ülkede alıcı buluyor.

Erenler Belediyesinin bir firmayla başlattığı proje çerçevesinde ilçede öncelikle dar gelirli ailelerden belirlenen 100 kadına örmeleri için doğal malzemelerden üretilmiş ipler dağıtıldı.

Firma tarafından verilen eğitimleri tamamlayarak evlerinde üretime başlayan kadınların el işi çanta ve süs eşyaları, söz konusu firma aracılığıyla ABD'nin de aralarında olduğu 15 ülkede hemcinslerine ulaşıyor.

"Ürünlere ciddi talep var"

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AA muhabirine, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirterek, ilçedeki vatandaşların gelir seviyelerini artırmayı, ülke ekonomisine katkı sağlamayı, üretilen ürünlerin ihraç edilmesini, istihdama katkı sağlamayı hedeflediklerini ve güzel sonuçlar aldıklarını söyledi.

Kılıç, bu kapsamda Hindistan'dan doğal malzemelerden üretilmiş ip getiren bir firmanın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile irtibata geçmesi sonucu ev kadınlarının sosyalleşmesi ve aile bütçelerine katkı sağlaması amacıyla proje geliştirildiğini kaydetti.

Proje çerçevesinde ilçede dar gelirli ailelerden belirlenen 100 kadına örmeleri için doğal malzemelerden üretilmiş ip dağıtıldığını aktaran Kılıç, "Kadınlar, bunları evlerinde örerek farklı ürünler elde ediyor. Bu ürünler 15 ülkeye gönderiliyor. Kadınlar, bir taraftan bir araya gelerek evlerinde boş zamanlarını değerlendiriyor, diğer taraftan da aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Ne tarafından bakarsanız bakın ülke adına faydalı bir proje." diye konuştu.

Kılıç, proje kapsamında güzel ürünlerin ortaya çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"10-15 çeşit ürün var. Çantaların yanı sıra masa örtüleri, tabak altları, fiskos takımları var. Kadınlarımız bir araya gelip hem sosyalleşiyor hem de ürün ortaya çıkardıkları için mutlu oluyorlar. Bir ürün ortaya çıkardığınız zaman bundan da keyif alıyorsunuz, bu da moralinizi olumlu yönde etkiliyor, ekonomik olarak da bir katkı sağlıyor. Bu ürünler Amerika dahil olmak üzere 15 ülkeye gönderiliyor. Ürünlere ciddi bir talep de var. Farklı ülkelerden de talepler var, şu anda bu ürünleri yetiştiremiyorlar. Çıkan ürünlerin yerleri hazır, hemen gönderiliyor."

"Aile bütçesine katkıda bulunuyoruz"

Ev hanımı 55 yaşındaki Melahat Erguvan da Erenler Belediyesinin projesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İşin inceliklerini öğrendikten sonra üretime başladıklarını aktaran Erguvan, "Bize bütün malzemeleri verdiler. Daha önce haftada bir gün pazarda çalışıyordum, evde de çeyizlik iğne oyası, dantel yapıyordum. Türk kadınları olarak çalışkanlığımızı, becerimizi gösteriyor, böyle güzel ürünleri yapıyoruz. Ürünlerimiz yurt dışına gönderiliyor, bu da onur verici." dedi.

Havva Aydın ise kadınlara bu imkanı sağladığı için Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'a teşekkür etti.

Projenin ev hanımlarına iş imkanı sağladığına işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bu iş, aile bütçesine katkı anlamında çok iyi oldu bizim için. İnşallah daha da büyüyeceğiz, imkanlar el verdikçe daha da gelişecek. Çanta, sepet, vazo çerçevesi ve supla takımları (servis altlığı) örüyoruz. Ördüğümüz bu ürünleri yurt dışında kadınlar kullanacak. Onlara ürünlere kıymet vererek, özenerek kullanmalarını tavsiye ederim. Bizlere de kıymet vermiş olurlar yaptığımız emeğe karşılık. Sağlıklı sıhhatli iyi günlerde kullansınlar. Yaptığımız bu ürünleri Avrupalı kadınların kullanmasından dolayı Türk kadınları olarak gurur duyuyoruz."