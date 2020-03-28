Ev hanımlarından maske seferberliği
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Saadet Yılmaz, Türkiye, Mezitli, Mersin, Güncel

Ev hanımlarından maske seferberliği

Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için gönüllü olan ev hanımları, dikiş makinelerini bu kez tıbbi maske üretmek için çalıştırdı.

28.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:37
Ev hanımlarından maske seferberliği

Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için gönüllü olan ev hanımları, dikiş makinelerini bu kez tıbbi maske üretmek için çalıştırdı.

Mezitli Belediyesi öncülüğünde harekete geçen 6 ev hanımı, kendi imkanlarıyla tıbbi maske üretmeye başladı.

Kadınların günde ürettiği yaklaşık bin el emeği maske, hastanelerde dezenfekte edildikten sonra belediye ekipleri ile sağlık personelinin kullanımına sunuldu.

Gönüllülerden 55 yaşındaki Saadet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine katkı sunmak için emektar dikiş makinesinin başına geçtiğini söyledi.

Zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Yılmaz, "Kalabalık bir ortamda bulunmamak adına kumaşın overlok ve kesimini ben Gönüllü Evi'nde yapıyorum, diğer arkadaşlar evlerinde maskeleri dikiyor. Tüm kadınlar olarak günlük bine yakın maske üretiyoruz." dedi.

Yılmaz, maskelerin belediye ekiplerince ihtiyacı olan vatandaşlara da ücretsiz olarak ulaştırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Böyle bir süreçte yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyuz. Ülkemize, belediyemize yardımcı olabileceğimiz her konuda hareket ediyoruz. Bu süreçte dışarıya çıkamadığımız için evlerimizde maske dikiyoruz. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. İlla ki silahlı saldırı olması gerekmiyor, bir virüsle savaşıyoruz sonuçta. Bu daha tehlikeli. Ninelerimiz, büyüklerimiz Kurtuluş Savaşı'nda neler yapmış, biz bir maske dikmişiz çok mu? Keşke elimizden gelse daha fazla yardımcı olabilsek. Bize mutluluk, huzur veriyor."

"Bu seferberlik gibi bir şey"

Ev hanımı 65 yaşındaki Neriman Yıldız da sağlık çalışanlarına ve belediye görevlilerine katkı için evinin bir kısmını atölyeye çevirdiğini söyledi.

Hem insanlara katkı sunduğu için hem de evdeki vaktini iyi değerlendirdiği için mutlu olduğunu anlatan Yıldız, "Maskelerimizin kullanılmasından, insanlara yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum, çok güzel bir duygu. Hiç yorulmuyorum, dikiş dikmeyi seviyorum. İnsanlara yardımcı olmak insanı yormaz, huzur verir." diye konuştu.

Yıldız, maske dikmeyi bir mücadele olarak gördüklerini belirterek, "Bizlere, evden çıkmamamızı söylediler. Ona uyuyoruz. Yanıma bir köpek aldım ve sağlık çalışanlarına yardımcı olabilmek için dikişe başladım. Keşke herkes yapsa, huzurlu olsa. Bu seferberlik gibi bir şey." dedi.

"Hiçbir karşılık beklemeden yapıyorlar"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise Kovid-19'a karşı ilçe genelinde çok sayıda önlem aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizi en çok mutlu eden, 6 yıl önce başladığımız gönüllü hareketinin, bugünlerde ne kadar önemli olduğunu görmemiz oldu. Gönüllü kadınlarımız, virüs salgını dolayısıyla evlerinde maske üretiyorlar. Hiçbir karşılık beklemeksizin yapıyorlar bunu. Maskeler, hastanelerde dezenfeksiyon işleminden geçtikten sonra kullanıma sunuluyor."

Kaynak: AA

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