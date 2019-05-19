Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı İstanbul Sultanahmet'te verilen "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi", Samsun'a ulaştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ralli ile Samsun'a geldi.

Ralli, Europa-Orient Ralliye Derneği Başkanı Wilfried Gehr, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ile 11 ülkeden 150'den fazla amatör rallicinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Rallinin bugünkü ayağına, Almanya'dan gelen fiziksel engelli Marcus Smadi de katıldı.

Kaymakcı da "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ne, 1974 model İngiliz Triumph marka klasik araba ile katıldı.

Kaymakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde Ankara Avrupa Birliği Başkanlığı önünden yola çıktıklarını, konvoyun neredeyse tamamının Samsun'a ulaştığını söyledi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla 19 Mayıs günü güzergahlarına Samsun'u özellikle koyduklarına işaret eden Kaymakcı, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Bunun bir dostluk rallisi olduğunu vurgulayan Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Rallicilerin navigasyon kullanması ve otobandan gelmesi yasak. Rallinin bir özelliği de sonunda bu araçlar topluca satılacak, iki yardım kuruluşuna hibe edilecek. Bunlardan biri de AFAD. AFAD bu araçların satışından elde edilen geliri Suriyeli mülteciler için harcayacak. Yarışmada ilk defa bir engelliye de bu sene yer verdik. Almanya'dan katılan Marcus, memleketinden Samsun'a kadar geldi. Dolayısıyla bu yarış engel tanımayan bir yarış. Gelecek yıllarda engellilerin de bu tür yarışlara katılabileceğine inanıyoruz."

Kaymakcı yarışın Türkiye'nin AB iletişim stratejisine destek olan bir ralli olduğunu dile getirerek, "Amacımız Anadolu'nun köylerini, kültürünü, mutfağını diğer Avrupa ülkelerinden gelen yarışmacılara göstermek. Avrupalıların çoğu ralli için İstanbul ve Antalya'ya gidiyor. Bu ralli ile Samsun'u, Kastamonu'yu, Çorum'u ve bütün vilayetlerimizi Avrupa'ya göstermek istiyoruz. Rallinin ikinci önemli istikameti ise Şanlıurfa Göbeklitepe olacak. Şanlıurfa'nın da dünyaya tanıtılması için önemli bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

Rallicilerin yanlarında tenis topu ve raketlerini getirdiklerini aktaran Kaymakcı, Şanlıurfa'da bazı tenis kulüplerine raket ve topları hediye edeceklerini belirtti.

"Simply de Best" ralli takımının üyesi olan Birgit Schmindt de ilk defa bir engellinin katılmasından dolayı ralliyi yönetenlere çok teşekkür etti.

Schmindt, Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu, herkesin güler yüzlü, misafirperver davrandığını dile getirdi.

Ralliciler, aralarında Samsun'un ardından Van, Kars ve Gaziantep'in arasında bulunduğu birçok ilin yanı sıra İran ve Gürcistan'a da gidecek.

Otomobilseverler, 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi kapsamında Göbeklitepe'de de konaklayacak.

Rallinin finali, 1 Haziran'da KKTC'de gerçekleştirilecek.

Rallide ekipler, değeri 1100 avroyu geçmeyen araçlarıyla 10 bin kilometre yol katedecek, tüm ralli GPS üzerinden internet ortamında da takip edilebilecek.

Kaynak: AA