18.09.2019 14:39

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Euro Genel Özellikleri

Euro veya Avro, simge olarak €, para birimi kodu olarakta EUR şeklinde kullanmaktadır.Euro ilk olarak 1995 yılında kabul edilip.Madeni para ve banknotları 2002 yılında piyasaya sürülmüştür.Amerikan Dolarından sonra dünyada en çok tercih edilen ve rezervi olan ikinci para birimidir. Avrupa Birliği ülkeri tarafından Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan tarafında resmi para birimi olarak kullanılmaktadır.Avrupa birliği ülkesi olmayıpta Andorra,Monako,San Marino gibi ülkelerde yapılan antlaşmalarla sayesinde euro kullanmaktadır.Bu kadar geniş kullanım alanı olan euro para biriminin yükselir mi ? düşer mi ? Euro Ne Olur ? Euro Yükselir Mi ? Euro Düşer Mi ?

Euro Ne Olur ? Yükselir Mi Düşer Mi ?

Euro fiyatının değişimini etki eden bir çok faktör bulunmaktadır. Euro Fiyatı Yükseli Mi ? Düşer Mi ? sorusuna cevap vermek oldukça zordur. Euro fiyatının günlük değişimi karşısında zarar yaşanmaması adına Euro fiyatına etki eden faktörleri bilmek ve bu faktörleri takip etmek gerekir. Bu faktörler neler olduğunu açıklayalım.

Euro Fiyatına Etki Eden Faktörler ?

Bir çok ülke tarafından kullanılmasından dolayı, yatırımcılar tarafından oldukça tercih edilmesinden dolayı euro üzerinde oluşan dalgalanmalara etki eden faktörleri Ekonomik ve politik olarak ikiyeayırmak gerekiyor.

Euro Fiyatına Etki Eden Politik Faktörler:

Euro para birimi bir orantılı olarak Avrupa birliğiyle ilişkili olduğu için, avrupa birliğine bağlıolan ülkerin birbirleriyle arasındaki ilişkiler, bağlı olan ülkelerin bireysel olarak diğer ülkelere karşı ilişkileri Euro fiyatına etki eden politik faktörlerdir.

Euro Fiyatına Etki Eden Ekonomik Gelişmeler:

Ekonomik gelişmeleri alt başlıklara ayırmak gerekirse, Ülkelerin enflasyon oranları, kamu borçları,ülkelerin sanayi,tarımsal ve teknolojik büyümeleri, faiz oranları, işsizlik oranları,refah seviyeleri, sermaye hareketleri euro fiyatına etki eden eden ekonomik gelişmelerin özetidir.

Arz Ve Talep Faktörü: Euro fiyatını etkileyen en önemli ekonomik gelişme Arz ve Talep Faktörüdür. Arz ve talep arasındaki denge,değişiklik,talep faktörünün arzı geçtiği noktalarda euro yukarı yukarı doğru hareket eder euro'daki dalgalanmayı etkliyen en önemli faktördür..

Enflasyon Oranları: Avrupa birliğine bağlı ülkelerin enflasyon oranlarının artması yani mal ve hizmet fiyatlarının artması ters durumda ise enflasyon oranlarının düşmesi, insanların alım gücünün artması, istikrar ve refah seviyesinin yükselmesi euronun yükselişi ve düşüşüyle doğru orantılıdır. Bu düşüşe ve yükselişe en çok etki eden ülkeler G7'de yer alan Almanya ve Fransadır. Almanya ve Fransa'daki enflasyondaki gelişmeler euro'nun dalgalanmasında etkli olan ülkelerdir.

Ülkelerin İşsizlik Oranları: Avrupa birliğine bağlı ülkelerin işsizlik oranlarında ki yükseliş ve düşüşler euro fiyatına etki eden ekonomik faktörlerin başında gelmektedir.İşsizlik oranlarındaki beklenti ekonominin durumunun göstergesi olduğu için euro fiyatıyla doğrudan alakalıdır.

Ödemeler Dengesi: Üyel olan ülkelerin ödemeler dengesi ne kadar pozitif bir yol izlerse euro o kadar yukarı doğru hareket edecektir. Fakat Üye ülkelerdeki yaşanan negatif durumlar euro fiyatında düşüş yaşatacaktır.

Faiz Oranları: Avrupa merkez bankasının faiz oranındaki değişikliği, faiz oranında yaptığı değişikler euro fiyatına etki eden faktörlerdendir.

Kamu Borcu: Üye olan ülkelerin kamu borçları devletin sahip olduğu borçtur. Kamu borcu yüksek olan bir ülkeye döviz girişi daha az olacağı için enflasyon oluşturur. Bu durumda bağlı olan ülkeler ve diğer ülkeler için olumsuz karşılanacağı için ellerindeki tahvilleri satışa sunar. Yani kamu borcu olan bağlı bir ülke euronun düşüşünde etkli bir faktördür.Bu faktöre Yunanistan gibi sorunlu bağlı ülkeleri örnek verebiliriz. Geçtiğimizde dönemlerde yaşanan sorunlar euronun aşağıya yönlü hareket etmesine neden olmuştu.

Euro Fiyatına Etki Eden bir diğer nokta ise euro ile kıyaslanan para birimi de euro fiyatlarına etki eden faktörlerdendir.

Euro fiyatı yukarı da söylediğimiz gibi sadece ekonomik ve politik gelişmeler dışında euronun hangi ülke para birimiyle karşılaştığıda önemlidir. Örneğin Euro/TL fiyatının belirlenmesinde Avrupa birliğine bağlı olan ülkelerin yanında Türkiye'nin diğer ülkelere göre ekonomik gelişmeler, politik faaliyetleri de önemlidir.

Euro Güncel Fiyatı

Euro Kaç Tl ? Euro Ne Kadar ? 1 Euro Kaç Tl? 100 Euro Kaç tl gibi soruları yanıtlayalım. Euronun bugünkü alış kurunun fiyatını incelediğimiz de 6,3207 den satış kuru ise 6.3242 Tl'den işlem görmektedir.1 Euro ise 6,3242'dır. 100 Euro ise 632,42'den işlem görmektedir.

Euro Dolar Paritesi

Amerikan doları ve Euro dünyada rezerv ve yatırım olarak ilk ikiyi almaktadır. Yatırım olarak forex i tercih eden yatırımcılarda yatırımlarında en çok bu iki parite üzerinden işlem yapmaktadır. Türkiyede'ki yatırımcılar için Euro Ve Dolar paritesinin bu denli büyük önem sergilemesi, Türkiye ihracatlarının büyük bir bölümünü Euro para birimiyle karşılaşması ve İthalatının Amerikan Dolar para birimiyle gerçekleştirmesinden dolayı Euro Dolar paritesi oldukça önemlidir.

Euro Dolar Paritesi Yorumları

Euro Dolar paritesi için günlük bir çok forex aracı kurumu,ikili opsiyon firmaları ve kişiler tarafından analizler ve grafikler hazırlanmaktadır.Bu analizler hazırlanırken dikkat edilen noktalar yukarı da söylediğimiz gibi euro ve dolar paritesine etki eden faktörler yer alıyor. Günlük euro dolar paritesi analizlerini dikkate alırken bir çok kurumun analizlerini dikkate almanızı tavsiye edebilirim.

Euro/TRY Paritesi, Yorum Ve Analiz

Euro/ TRY paritesine yatırımcılar tarafından en çok fiziki alım gerektirmeyen, internet üzerinden yatırımlarını gerçekleştirdiği ve global bir piyasa olan forex'te alım-satımlarını yapmaktadır. Forex üzerinden yatırım yapanlar kolayca işlem yaptıkları platformlardan istediği zaman dilinde grafikleri görebilir, işlemlerini gerçekleştirebilir. Euro/TRY Paritesi Yorum içinde günlük olarak forex aracı kurumların yayınlamış oldukları analizleri takip edebilir, bu aracı kurumları seçerken forex firma şikayetleri ve firma incelemelerine bakmanız önemlidir.Bireysel olarak forum ve bloglardaki güncel analizleri yayınlayan kişileri takip edebilirsiniz. Fakat bu takipleri yaparken Euro/Try Paritesini etki eden faktörleri dikkate alınmalı,günlük ekonomik takvimler,ekonomik gelişmeler ve güncel olaylar göz önünde bulundurmalıdır.