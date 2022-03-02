EURIE 7. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi İstanbul'da başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK'ün sağladığı imkanlar, aldığı kolaylaştırıcı kararlar ve üniversitelerin çabalarıyla Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde uluslararası öğrenci sayısını önemli ölçüde arttıran az sayıdaki ülkelerin başında yer aldığını söyledi.

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen yükseköğretim alanındaki küresel ve güncel gelişmeleri ele alan EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı.

Hibrit olarak hayata geçirilen, 150 üniversitenin sanal stant açtığı, 50'den fazla panel, seminer ve yuvarlak masa toplantısının düzenleneceği zirvenin açılış etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, 2020'nin başından itibaren bütün dünyayı sarsan Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl ki etkinliğin çevrim içi yapılabildiğini söyledi.

Programın bu yıl hem çevrim içi hem de yüz yüze yapıldığını anlatan Er, şöyle konuştu:

"Son yıllarda zaten dijitalleşmeye doğru giden dünya düzeni... Pandeminin etkisiyle beraber dijitalleşme hızını daha da arttırmıştır pek çok alanda ve bu alanların başında yükseköğretim gelmekte. Biz pandeminin ilan edilmesiyle birlikte yükseköğretim sistemimizin pandeminin olumsuz sonuçlarından en az etkilenmesi, bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri hemen aldık. Hiç gecikmeksizin, çevrim içi eğitime imkan veren kararlar aldık. Uzaktan eğitimle ilgili gerekli mevzuat değişikliklerini hayata geçirdik. Dijital çözümler her ne kadar bire bir iletişimle kurulan yüz yüze eğitimin ve sosyal etkileşimin yerini alamasa da bu çözümlerin akademik hayatı kolaylaştırdığı kuşkusuzdur."

Er, üniversitelerin bu süreçte, öğrenciler ve akademisyenler için olduğu kadar idari çalışanlar için de çağın gereklerine uygun modeller üretmenin öneminin bir kez daha farkına vardığını dile getirerek, salgın nedeniyle yükseköğretim sisteminin uluslararası görünürlüğünün olumsuz etkilenmemesi amacıyla bazı adımlar attıklarını kaydetti.

" Türkiye, dünya akademisinde etkin ve verimli çalışmalara imza atıyor"

Bu kapsamda, 2020 ve 2021'de Study in Turkey YÖK Sanal Fuarları adıyla Türkiye'de bir ilk olan fuarları düzenlediklerini anlatan Er, 170'i aşkın ülkenin yükseköğretim çağındaki potansiyel gençlerine hitap eden bu fuarlar sayesinde bütün üniversitelerin, potansiyel öğrencilerle dijital ortamda bir araya gelme imkanı bulduğunu söyledi.

Üniversitelerin, öğrencilere kendilerini tanıtma fırsatı da elde ettiklerini belirten Er, şöyle devam etti:

"YÖK'ün sağladığı imkanlar, aldığı kolaylaştırıcı kararlar ve üniversitelerimizin fevkalade çabalarıyla Türkiye pandemi sürecinde uluslararası öğrenci sayısını önemli ölçüde arttıran az sayıdaki ülkelerin başında yer almıştır. Türk yükseköğretim sistemi, bulunduğu coğrafyanın kadim kültürel mirasından beslenen köklü bir tarihe sahiptir. Türk yükseköğretim hayatı, yıllar içinde gelişimini ve genişlemesini sürdürerek bugün yükseköğretim kurumları, akademik personeli ve öğrencileriyle küresel rekabet ortamında güçlü bir şekilde varlık göstermekte ve dünyanın dört bir yanından talep görmektedir. Ülkemiz bugün dünyada küresel bir aktördür. Büyük bir yarışın içindedir ve bu yarışı önde sürdürme kararlılığındadır. Bütün dünyada olduğu gibi üniversiteler bu yarışın öncü kurumlarıdır."

Er, YÖK olarak Anadolu'daki üniversiteleri eğitimin yanı sıra topluma hizmet noktasında da işlev görebilmeleri için devletin diğer kurumlarıyla desteklediklerini belirterek, "Türk bilim insanları, uluslararası akademik örgütlenmelerde önemli roller üstlenmekte, uluslararası projelerde çalışmakta ve Türkiye, dünya akademisinde etkin ve verimli çalışmalara imza atan bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

"Yükseköğretim bizim ülkemizde de en önemli konulardan biri"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da yükseköğretiminin geleceği açısından benzersiz bir fırsat sunan 7. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin amacına ulaşmasını temenni etti.

Mevlana'nın, "Bir mum, başka bir mumu yakmakla ışığını kaybetmez" sözünü hatırlatan Demircan, "Böyle bir mum ancak bizimki gibi farklı kültürlerden, farklı medeniyetlerden bir araya gelen insanların yan yana huzur içinde yaşadıkları bir coğrafyadan yanabilirdi. Bugün Avrasya'nın birliğin ve beraberliğin ışığıyla aydınlanmasını bu platformda görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Yükseköğretimimiz de bu ışıktan büyük bir pay alacaktır ve alıyor. Yükseköğretim her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de en önemli konulardan biri." şeklinde konuştu.

Demircan, üniversitelerin günümüzde bölgesel ve küresel dinamikleri de içeren, yeni ve farklı rolleri üstlendiğini dile getirerek, "Ülkemizin artık eğitimde de başkent olduğunu, yükseköğretime erişimde, dünyadaki birçok ülkeyi geride bıraktığını konuşuyoruz. Fakat tüm bunları konuşurken önemli bir not düşmek istiyorum. Ekonomi, bilim, yükseköğretim ve yükseköğretime ilişkin her şey toplumların yapı taşı olan, onlara ilham ve kuvvet veren ivme kazandıran kültür sanat üzerinde yükselir." değerlendirmesini yaptı.