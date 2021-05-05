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EÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzeloğlu'na bir sanat ödülü daha

EÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzeloğlu'na bir sanat ödülü daha
Bültenler - Haberler | Güncel

Egeli başarılı akademisyen ve karikatürist Doç. Dr. Cem Güzeloğlu, Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması'ndan mansiyon ödülü ile döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Önyargı ve Empati" konulu Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması'nda Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi(EÜİTF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzeloğlu, katıldığı eser ile mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, ulusal düzeyde düzenlenen yarışmada mansiyon ödülüne layık görülen Doç. Dr. Cem Güzeloğlu'nu tebrik ederek, memnuniyetlerini ifade ettiler. Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Önyargı ve Empati" konulu Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması finalistleri belli oldu. 147 katılımcının 340 karikatürünün değerlendirildiği, "Yetişkinler" kategorisinde 12, "Gençler"deise 4 karikatürün finalist olduğu yarışmada, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Güzeloğlu, mansiyon ödülü aldı.

"Hayatı yaşamanın yolu empati ile mümkün"

Doç. Dr. Cem Güzeloğlu "Ayrıştırmadan, birlikte, olması gerektiği gibi hayatı yaşamanın yolu empati ile mümkün. Tüm bireylerin herhangi bir özel durumu olduğuna bakılmaksızın, toplumsal bir ihtiyaç olarak öngörülmesi ile yaşama dair zorluklar kolayca aşılabilecektir. 4. kez İzmir'imize değer katan bu organizasyonda daha önceleri 'Bilim Kurulu Üyesi' olarak görev almış olmanın verdiği onurun yanı sıra, bu yarışma ile sanatçı olarak da aldığım ödülden dolayı onur duydum. Birbirinden değerli fikir ve çizgilerin toplumun ortak sorununa dikkat çekmesi oldukça önemliydi" dedi.

Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması'nda birincilik ödülünü Ahmet Aykanat, ikincilik ödülünü Nuhsal Işın, üçüncülük ödülünü ise Sait Munzur aldı. Mansiyon ödüllerine ise Aşkın Ayrancıoğlu, Cem Güzeloğlu ve Alper Bulut layık görüldü. "4. Uluslararası Engelsizmir Kongresi" kapsamında yapılan yarışmada kazanan eserler, çeşitli etkinliklerde ve sergilerde karikatür severlerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler

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