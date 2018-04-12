Etso'da Yönetim Belirlendi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO), 7 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılan organ seçimlerinin ardından oluşan ETSO Meclisi ilk toplantısını yaptı.

5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince, en yaşlı meclis üyesi sıfatıyla Mehmet Yıkılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Yıkılmaz, Meclis üyeleri ile Meclis Başkanlık Divanı, Oda Yönetim Kurulu, Üst Kurul (TOBB) Delegeliği ve Disiplin Kurulu üyeliklerine seçilenlere başarı dileğinde bulundu.

"Seçim geride kaldı, şimdi birlik zamanı"

Toplantıda daha sonra ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik bir konuşma yaptı. Konuşmasında, ETSO Meclisi'nin Erzurum'a hayırlı olması temennisinde bulunan Yücelik şöyle konuştu; "Çok şükür demokratik bir ortamda, iyi ilişkiler içerisinde, kimseyi kırmadan, incitmeden bir seçim süreci geçirdik. Bizler hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Acı, tatlı günlerimizde, keyifli ve kederli anlarımızda hep birbirimizin yanında oluyoruz. Seçim sürecinde ne yaşandıysa hepsi bu kapının arkasında kaldı. Artık birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizin sorunlarına, üyelerimizin sıkıntılarına odaklanmalıyız. Allah'ın izniyle yeni Meclisimiz bunu başaracak yetkinliğe ve yeterliliğe sahiptir. Şimdiye kadar görev yaptığımız arkadaşlarımızla da aynı şekilde çalıştık. Onlar da buralara emek verdi, mesai harcadı. Hepsine özverili çabalarından dolayı teşekkür ediyorum."

"Her zaman şehrimizin meselelerine kafa yorduk"

Ülkede farklı dönemlerde önemli badireler atlatıldığını ifade eden Yücelik, ETSO olarak hiçbir grubun taassubu altına girmediklerini ve ülkeye sıkıntı yaşatan hiçbir oluşuma da fırsat vermediklerini belirterek, "Bizim hiçbir dönem, 'o grup', 'bu grup' diye bir derdimiz olmadı. Biz, şehrimizin ve ülkemizin meselelerine, kalkınmasına, gelişmesine kafa yorduk. Ticaret erbabımızın sıkıntılarıyla meşgul olduk. Bu konuda gönlümüz rahat. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde de aynı üslupla şehrimizin ve ülkemizin meselelerine sahip çıkacağız."

ETSO'nun büyük bir aile olduğunu dile getiren Yücelik, yeni dönemde herkesin görev ve sorumluluğu olacağını kaydederek, Oda organlarının yanı sıra, meslek komiteleri ve ihtisas komisyonlarının da etkin bir çalışma programı ile görev yapacağını vurguladı.

ETSO'da ilk Meclis toplantısının yanı sıra, 35 Meslek grubundan meclis üyeliğine seçilenler, Meclis Başkanlık Divanı, Oda Yönetim Kurulu, Üst Kurul (TOBB) Delegeliği ve Disiplin Kurulu üyelikleri için oy kullandı. Yakutiye İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin nezaretinde, ETSO Meclis Salonu ve Yönetim Kurulu Salonu'nda yapılan seçimde meclis üyeleri oy kullandı. Yapılan seçim sonucunda oda yönetimi şu şekilde oluştu;

YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulu Başkanı; Lütfü Yücelik, Yönetim Kurulu Üyeleri; Muharrem Özdemir, Hüseyin Polat, Engin Çimen, Vakur Alemdar, Şevket Demir, Celalettin Çetinkaya, İbrahim Bulut, Murat Turan, Ömer Faruk Yıldırım ve Hamit Aydoğdu.

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI:

Meclis Başkanı; Saim Özakalın, Meclis Başkan Vekilleri; Mutlutan Alparslan Dumlu, Altan Arslan ve Katip Üye; Serhat Kılıç.

ÜST KURUL (TOBB) DELEGELERİ;

Eyüp Gözgeç, Ahmet Satılmaz, Memet Hakan Erduman, Mehmet Melik Kaya, Haktan Ömeroğlu, Gökhan Yılmaz, Şahin İncesu ve Haydar Kavurmacı.

DİSİPLİN KURULU:

Mehmet Tan Özyapar, Kadir Toprak, Ömer Çalıkuşu, Beyler Yıldız, Fatih Tüzemen ve Olgun Gür. - ERZURUM