Etkinlik-Sen Genel Başkanı Özandaç, korsan organizasyonlarla mücadele çağrısı yaptı
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Etkinlik-Sen Genel Başkanı Özandaç, korsan organizasyonlarla mücadele çağrısı yaptı

Anadolu Ajansı / Dilaver Can - Haberler | Güncel

Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası (Etkinlik-Sen) Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, korsan organizasyonlarla mücadele edilmesini istedi.

Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası (Etkinlik-Sen) Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, korsan organizasyonlarla mücadele edilmesini istedi.

Özandaç, Nevşehir'de sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, sendika faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de sektör paydaşlarının yaşadığı en büyük sıkıntının korsan organizasyonlar olduğunu belirten Özandaç, "Korsan organizasyonların önüne geçilmeli. Biz bununla sendika olarak mücadele edeceğiz. Ruhsatsız mekanlardaki etkinlikleri, bu anlamda faaliyet gösteren mekanların hakkını korumak için engellemeye çalışacağız." diye konuştu.

Devletten maddi destek beklemediklerini aktaran Özandaç, şunları söyledi:

"Biz sektör olarak insanları mutlu etmek için varız. Bugün de aynı şekilde işlerimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşletmelerimiz istihdama büyük katkı sağlıyor. 15 milyon civarında insan hizmet sektöründen evine ekmek götürüyor. Bizim ekonomiye kattığımız katma değer çok önemli. Bunun dikkate alınmasını istiyoruz. Bundan sonra olası durumlarda alınacak tedbirlerde daha akılcı, daha düşünülerek tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyoruz."

Etkinlik-Sen Genel Başkanı Özandaç, korsan organizasyonlarla mücadele çağrısı yaptı
Etkinlik-Sen Genel Başkanı Özandaç, korsan organizasyonlarla mücadele çağrısı yaptı
Etkinlik-Sen Genel Başkanı Özandaç, korsan organizasyonlarla mücadele çağrısı yaptı
Etkinlik-Sen Genel Başkanı Özandaç, korsan organizasyonlarla mücadele çağrısı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

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