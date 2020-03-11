'Etkili Öğretmen Olmak' konulu konferans düzenlendi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 'Etkili Öğretmen Olmak' konulu konferans düzenlendi - Haber
Bartın Üniversitesi, Karabük, Güncel

'Etkili Öğretmen Olmak' konulu konferans düzenlendi

Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konferansta Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından 'Etkili Öğretmen Olmak' konusunda bilgiler verildi.

11.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:59
'Etkili Öğretmen Olmak' konulu konferans düzenlendi

Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konferansta Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından 'Etkili Öğretmen Olmak' konusunda bilgiler verildi.


Bartın Üniversitesi Türk İslam Medeniyeti Araştırmalar Kulübü tarafından gerçekleştirilen konferans yoğun ilgi gördü. Kutlubey Yerleşkesi Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Hasan Kardeş'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, "Öğrencilerini merkeze alan bir yapıda faaliyetlerini sürdüren Üniversitemizde, alanında yetkin kişiler tarafından düzenlenen toplantıları oldukça değerli buluyorum. Bugün olduğu gibi etkinliklerimizin öğrencilerimiz tarafından organize edilmesi ise ayrı bir öneme sahip. Bu noktada değerli konuşmacımıza, emeği geçen öğrencilerimize ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim" dedi.


Açılış konuşmasının ardından Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından 'Etkili Öğretmen Olmak' başlıklı bir konuşma yapıldı. Vargeloğlu ilk olarak 'Öğretmen kimdir?' sorusunun cevabını katılımcılara aktararak, "Öğretmenlik mesleği 1739 sayılı temel eğitim kanunun da belirtilen öğretmenlik, devletin eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonu ile sağlanır. Belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yükseköğrenim görmelerinin sağlanması esastır" dedi.


Üniversite öğrencilerinin öğrencilik yıllarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini de vurgulayan Vargeloğlu, "Marmara üniversitesinde okuduğum 2000 yıllarında bizde bu etkinlikleri yapmaya başlamıştık. Bu etkinlikler, sertifikalar ve kendinize katacağınız her bir belge sizi dışarda farklı kılacak olan çalışmalardır. Yani su akarken testinizi iyi doldurmanız gerekiyor" diye konuştu.


Vargeloğlu, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk' tan alıntılar da yaparak "Milli Eğitim Bakanımızın da dediği gibi usta bir öğretmen, müfredatı çocukların ihtiyacına göre anında yeniden inşa eder. Fırsat eğitimi yapar. Müfredat kelimesinin kökü 'fert' ten gelir. O fert çocuktur, öğrencidir, onun içinde saklı olan cevherdir. Bu cevheri mücevher yapacak oyuncularsa öğretmenlerdir" ifadelerine yer verdi.


Etkinlik karşılıklı soru ve cevapların ardından son buldu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi Haber
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti Haber
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması, şu an için söz konusu değil
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması, şu an için söz konusu değil
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Ali Babacan'ın yeni partisi DEVA'nın oy oranıyla ilgili çarpıcı tahmin: Yüzde 4 oy alabilir
Ali Babacan'ın yeni partisi DEVA'nın oy oranıyla ilgili çarpıcı tahmin: Yüzde 4 oy alabilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilek Yaman Gülben Ergen Burcu Kıratlı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Adem Büyük Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Futbol İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: 'Etkili Öğretmen Olmak' konulu konferans düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 17:02:11. #1.14#