Etiyopya'da hükümet güçleriyle çatışan TPLF'nin liderlerinden biri Sudan'da yakalandı
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Etiyopya'da hükümet güçleriyle çatışan TPLF'nin liderlerinden biri Sudan'da yakalandı

01.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:12
Etiyopya'da hükümet güçleriyle çatışan TPLF'nin liderlerinden biri Sudan'da yakalandı

Sudan güvenlik güçlerinin, Etiyopya'da orduyla çatışan, Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri mensubu üst düzey bir ismi, aile üyeleri ve beraberinde yüklü miktarda para ve altınla yakaladığı bildirildi.

Sudan güvenlik güçlerinin, Etiyopya'da orduyla çatışan, Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri mensubu üst düzey bir ismi, aile üyeleri ve beraberinde yüklü miktarda para ve altınla yakaladığı bildirildi.

Sudan Tribune internet haber sitesinin, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kadarif eyaletindeki 2. Piyade Tümeni'ne bağlı askerler, Etiyopya sınırına yakın Faşaka bölgesinde ismi açıklanmayan bir TPLF liderini, beraberinde aile üyeleri ve çok sayıda koruma ile ele geçirdi.

Yakalanan grubun Faşaka bölgesinde Sudan topraklarına yönelik terör saldırılarına karıştığından şüpheleniliyor.

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Operasyonda milis lidere ait büyük miktarda para, altın ve 2 lüks araca el konuldu.

TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Etiyopya, cumartesi günü, TPLF güçlerinin elinde bulunan eyaletin başkenti Mekelle şehrinin, ordu birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıklamış, elebaşlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Bazı isyancı liderlerin dağlık bölgelere kaçtığı, diğerlerinin ise Sudan ve Güney Sudan sınırına geçtiği bildiriliyor.

Sudanlı yetkililer, isyancıların Sudan'da saklanmasını önlemek için Addis Ababa ile iş birliği yapma sözü vermişti.

Etiyopya ordusunun 4 Kasım'da başlattığı operasyonların ardından binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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