Etiketi okuyorum gıdamı tanıyorum
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Etiketi okuyorum gıdamı tanıyorum

Etiketi okuyorum gıdamı tanıyorum
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mevlüde Daşbaşı kuruculuğunda 6 kişilik bir çalışma ekibi ile "Etiketi Okuyorum, Gıdamı Tanıyorum" adlı eTwinning projesi gerçekleştirildi.

Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mevlüde Daşbaşı kuruculuğunda 6 kişilik bir çalışma ekibi ile "Etiketi Okuyorum, Gıdamı Tanıyorum" adlı eTwinning projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Zeliha Yılmaz, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'nden Nalan Özkızılcık, Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nden İbrahim Canpolat, Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Elif Yıldız'dan oluşan ekip yoğun bir çalışmanın ardından "Etiketi Okuyorum, Gıdamı Tanıyorum" adlı eTwinning projesini hayata geçirerek doğru ve sağlıklı gıda tüketimi konusunda bilgilendirmelerde bulundular.

Gerçekleştirilen eTwinning projesi ile özellikle gıda etiketlerine dikkat çekilerek, etiket bilgilerinin okunması ve doğru-sağlıklı gıda seçiminde farkındalık oluşturmak amaçlandı. Bu doğrultuda çeşitli etkinlikler planlanarak yürütülen projede 32 öğrencinin aktif rol alması sağlanarak, öğrencilerin öğrenirken eğlenmesi ve eğlenirken de öğrenmeleri sağlanmış oldu.

Bu çerçevede gerçekleştirilen "Etiketi Okuyorum, Gıdamı Tanıyorum" adlı eTwinning projesi 6 kişilik çalışma ekibi tarafından Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'na da, bizzat anlatılarak yapılan etkinlikler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca proje ekibi çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'na teşekkürlerini sundular. - ERZURUM

Etiketi okuyorum gıdamı tanıyorum
Etiketi okuyorum gıdamı tanıyorum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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