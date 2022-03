ET KOMBİNASINDAN SOKAK HAYVANLARI DA BESLENİYOR

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da belediye tarafından 115 dönüm alan üzerine kurulan ve 26 kente et ve et ürünleri dağıtımı yapılan kombinada, sokak hayvanları da besleniyor.

Kentte, 3 yıl önce belediye tarafından 115 dönüm alan üzerine kurulan ve 26 kente et ve et ürünleri dağıtımı yapılan kombinada, sokak hayvanları da besleniyor. Kesimi yapılan hayvanlardan artan et ve diğer parçalardan özel üretilen yiyecekler, sokak hayvanlarının beslenmeleri için yaşam alanlarına bırakılıyor.

'ÜRÜNLERİMİZ TÜM TÜRKİYE'YE ULAŞIYOR'

Hayvan pazarına gelen vatandaşlara modern hizmet sundukların belirten Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bu kombinanın içinde üretim tesisimiz de var. Türkiye'nin belki de en iyi kavurmasını üretiyoruz. Bunları da tüm Türkiye'deki Tarım Kredi Kooperatifleri'ne veriyoruz. Kavurmanın yanında inovatif ürünler de üretebiliyoruz. Kelle paça, dil paça gibi çorbalar üretiyoruz. Bunlar eve götürülüp ısıtıldıktan sonra tüketilebilecek ürünler. Yine sucuk üretiyoruz. Bu da tüm Türkiye'ye ulaşıyor" dedi.

'SOKAK HAYVANLARINI DA UNUTMUYORUZ'

Tesisin bölge halkı için istihdam açısından da çok önemli olduğunu belirten Başkan Aşgın, "Burası şehir merkezine 4 kilometre uzaklıkta. İnsanlarımız alışverişlerini geniş ürün yelpazesi ile buradan yapabiliyorlar. Yine şehir merkezinde paketli ürünleri satabileceğimiz satış noktaları oluşturduk. Oralardan da ürünlere ulaşabiliyorlar. Hemşerilerimiz tarafından ilgi gören, bizim de gururla ifade ettiğimiz bir tesis. Sıfır atık düşüncemize paralel olarak burada ürettiklerimizden arta kalan, insanların yemesine uygun olmayan ancak hayvanların tüketebilecekleri ürünleri şehrimizdeki sokak hayvanları için kullanıyoruz. Onun tüm Türkiye'ye de ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmamız şu an proje aşamasında. Sonuç olarak sıfır atık projemize uygun olarak kendi üretimimiz olan ürünleri de sokak hayvanlarımız için kullanıyoruz" şeklinde konuştu.