Estağfirullah ne demek? Estağfurullah mı, estağfirullah mı doğru? Estağfirullah zikri!

Tevbe etmek için kullanılan estağfirullah zikrinin kelime anlamını merak edenler için haberimizi derledik. Tövbe duası ile bu pişmanlığımızı Allah'a iletir ve tekrarlanmayacağına dair ona söz veririz. Estağfirullah anlamı nedir? Tevbe istiğfar nasıl yapılır? Estağfirullah el azim nedir? Tevbe istiğfarın önemi nedir?

Türkçe'ye Arapça'dan geçen estağfirullah, günlük dilde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu kelime hem dini anlamı konusunda değerlendirilir hem de halk arasında kibarlık ve naiflik konusunda da kullanılmaktadır. Peki, Estağfirullah ne demek? Estağfirullah fazileti ve Türkçe anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

Tevbe ya da tövbe, yapılan bir günahtan, suçtan dolayı pişmanlık duymak ve bir daha yapmamak için karar almaktır.Peki tevbe istiğfar nasıl yapılır, nasıl dua edilir?

ESTAĞFİRULLAH NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olarak Estağfurullah kelimesinin Türkçe anlamı 'Allah'tan af ve mağfiret dilerim' şeklinde tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu üzerinden ise Türkçeye Estağfurullah şeklinde geçmiştir. Özellikle gün içerisinde halk arasında çok fazla kullanılan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor. Daha çok söylenen herhangi bir cümleye karşı, tevazu ve alçak gönüllülük anlamlarına karşılık gelen bir kelime şeklinde değerlendirilir. Tek seferde birçok farklı anlamı karşı tarafa aktarması nedeniyle günümüzde önemli bir sözcüktür.

Genelde tek başına kullanılan bir kelime olarak Estağfurullah öne çıkıyor. Aynı zamanda farklı cümleler içerisinde de kullanılabilen bir kelimedir. Gündelik yaşam içerisinde Türkçede amaca uygun şekilde bir cümleye karşı rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.

ESTAĞFİRULLAHFAZİLETİ

Estağfurullah kelimesinin fazileti olarak bir 'tevazu, alçak gönüllülük ve kibarlık' şeklinde karşılık bulması olarak dile getirmek mümkün. Aynı zamanda Türkçe anlamı üzerinden de belli bir ifade ile tabir edilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye'deki genel anlamı 'Bir kişinin yaptığı iyi bir işten dolayı ona gerçekleştirilen teşekkür ve minnet karşılığı olarak, o kişinin rica ederim ya da buna gerek yok ve değmez' gibi anlamlarıyla alçakgönüllülük göstermesi şeklinde söylenmektedir.

Bu anlamı üzerinden Türkiye'de çok sık kullanılan bir Arapça kökenli kelime olarak öne çıkıyor. Hem dini açıdan hem de kibarlık ve tevazu noktasında genelde herkes tarafından kullanılan bir sözcüktür. Diğer yandan Estağfurullah kelimesi istiğfar sözcüğünden türemiş şekilde gelmektedir. İstiğfar kelimesinin anlamı ise 'Allah'tan suçlarının bağışlanmasını dilemek, tövbe etme' üzerinden değerlendirilmektedir. Türkçe anlamı ile amaca uygun şekilde gündelik yaşamda kullanılabilen bir sözcüktür.

ESTAĞFİRULLAH ZİKRİ: TEVBE İSTİĞFAR NASIL YAPILIR?

Cenab-ı Allah, özellikle bazı gün ve gecelerde kullarının ettiği duaları geri çevirmemektedir. Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var mealindeki ayet-i kerime ile duanın önemine buyuran Rabbimiz, kulundan bizzat tevbe istiğfar etmesini istemektedir.

Kul hakkı dışında Allah, kendisine şirk koşanlarını affetmeyeceğini buyurmuştur. Bunun dışındaki günahların tekrarlanmaması durumda af olacağına işaret edilmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, günde 70 kere istiğfar edermiş. Buna binaen bizim de hergün en az 70 kere tevbe istiğfar etmemiz gerekir. Peki bunu nasıl yaparız?

Tövbe etmek için önce aşağıdakileri yapmak gerekir.

1. Allah'a karşı günah işlediğini bilerek, bu günahtan dolayı Allah'a sığınmak ve pişman olmak.

2. Bu suçu işlediği için üzülmek, Yaratıcıya karşı böyle bir günah işlediğinden dolayı vicdanen rahatsız olmak.

3. Bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair kesin bir karar içerisinde olmak.

4. Kul hakkını ilgilendiriyorsa onunla helalleşmek.

Tevbe istiğfar duaları, anlamıyla günahlarımızın kusurlarımızın affı için Allah'a yakarıştır. Bu yüzden bu duayı ederken günah ve kusurlarımız için pişmanlık duyarak üzülerek samimi bir şekilde yapılması gerekir. Peygamber Efendimiz (SAV) bir Hadis-i şerifte, "İstiğfâre devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır" diye buyurarak istiğfar etmenin önemine işaret etmiştir. Âyet ve hadîslerde dua teşvik edilmiştir: "Rabbiniz, şöyle buyurdu: Bana dua edin, size cevap vereyim (duanızı kabul edeyim)" (Mü'minûn, 23/60).

TEVBE İSTİĞFAR DUASI OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

HADİSLERLE TEVBE İSTİĞFARIN ÖNEMİ

Hadis-i şerifte, "Her namazdan sonra, üç kere "Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" okuyanın bütün günahları affolur" buyuruldu.

Anlamı ise "Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim." demektir.

İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, "Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî" istigfarıdır.

ESTAĞFURULLAH MI, ESĞRAFİRULLAH MI?

Günümüzde bir tevazu sözcüğü olarak kullanılan ve dilimize Arapçadan geçerek Türkçeleşmiş bulunan Estağfurullah, birisi bizi, bizim bir davranışımızı övdüğünde, iltifat ettiğinde onun bu söz ve davranışlarına karşı sarf ettiğimiz bir sözdür.

Arapça söylenişi (okunuşu) "Estağfirullah" biçimindedir, fakat bu kullanım TDK'da doğru değildir. Çünkü dilimize yerleşmiş, Türkçeleşmiş halinin doğru kullanımı "Estağfurullah"tır.

Zikirde doğru olan ise estağfirullahtır.