Esra Karakuş olayının son durumu nedir, bebeğe ne oldu? Esra Erol'da ortaya çıkan Esra Karakuş Cengiz Koraltan olayı nedir?

ATV ekranlarına Esra Erol'un sunumuyla gelen programda Esra Karakuş isimli kişi canlı yayında pek çok itirafta bulunmuştu. Bunun üzerine gerçekleşen olaylar gündeme oturdu. Esra Karakuş kimdir, nereli? Esra Karakuş olayı nedir? Ferdi Karakuş ve Cengiz Koraltan'ın sosyal medya paylaşımları da olay oldu. Esra Karakuş olayının son durumu nedir?

Ferdi Karakuş'uneşi ve bebeğinin eve dönmesi için başvurduğu Esra Erol'un programında pek çok olay yaşandı ve son durumda neler olduğunu herkes merak etti. Esra Karakuş olayı son durum ne? Esra Karakuş Cengiz Koraltan olayı nedir?

ESRA KARAKUŞ KİMDİR? ESRA KARAKUŞ OLAYI NEDİR?

Ferdi Karakuş'un eşi olan Esra Karakuş, kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla yaşadığı yasak aşk ile gündeme geldi. 2 yıl boyunca gizli ilişki yaşayan Esra Karakuş ve Cengiz'in bir çocuklarının olduğu da ortaya çıktı. Esra Karakuş bunu ilk olarak kendisi itiraf etti, sonrasında yapılan DNA testi ile bu durumun gerçekliği kesinleşti.

Esra Karakuş, DNA testi sonucuna "Şu an şükür elhamdülillah diyorum" diyerek sevindi. Cengiz ise daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olamadığını söyleyerek "Çocuğuma sahip çıkarım, eğer çocuk benimse." dedi.

Esra Karakuş, Cengiz Koraltan'ın bu çıkışına; "Evet içimden öyle geçirmiştim ama şu an şükür elhamdülillah diyorum, Cengiz Koraltan diyorum" oldu.

Esra Karakuş - Ferdi Karakuş - Cengiz Koraltan

CENGİZ KORALTAN KİMDİR?

Koraltan'ın sosyal medya hesaplarında yer alan bilgiye göre, bir cam firmasında çalışıyor. Aydın ili Kuyucak'ta yaşayan Cengiz Koraltan'ın 55 yaşında olduğu biliniyor.

Koraltan, Ferdi Karakuş'un, eşi Esra Karakuş'un kaçtığını söyleyerek Esra Erol'un programına başvurmasıyla gündeme geldi. Programda Esra Karakuş'un 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile kaçtığı ortaya çıktı. Diğer yandan Karakuş çiftinin bebeklerine yapılan DNA testi sonucu ile de babasının komşu Koraltan olduğu öğrenildi.

ESRA KARAKUŞ OLAYININ SON DURUMU NEDİR?

Esra Karakuş kadın sığınma evine yerleştirilirken, bebeğin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.