Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır'ın babasından tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?
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Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır'ın babasından tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu'nun ölü bulunması üzerine Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen'den tepki geldi. Baba Esen, "Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var? Allah onun da ciğerini yaksın, milletin ciğerini yakıyor" dedi.

Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptıkları çalışmada hayatını kaybeden Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğinin tespit etmesinin ardından Uygun gözaltına alınmıştı.

3 HAFTA ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından bir süre gündem olan ve sonrasında 'uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme' suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti.

Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır'ın babasından tepki: Allah onun ciğerini yaksın

GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRMİŞLER

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olay sonrası inceleme başlatan ekipler, evinde ölü halde bulunan Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğini belirledi.

"ALLAH ONUN CİĞERİNİ YAKSIN"

Olayın ardından konuşan Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, "Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var? Bütün Türkiye duydu cinayet işlediğini, yine işlemiş. Allah onun da ciğerini yaksın, milletin ciğerini yakıyor" dedi.

Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır'ın babasından tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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