Esra Erol'da canlı izle! 22 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 22 Eylül Çarşamba Esra Erol'da canlı izle!

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Esra Erol

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Onur Bey, daha önce de yayına çıkacağını ama eşi Gizem Yangöz'ün kendisini kandırdığını o sebeple yayına çıkmadığını, 4 çocuğunun da devlet yurdunda olduğunu anlattı. Onur Bey eşinin hep İstanbul'a gelmek istediğini ama eşinin Hakan Küçükbaltacıoğlu'nun yanına kaçtığını açıkladı. Gizem Yangöz, canlı yayına bağlanarak Hakan Bey'in yanında olduğunu, eşinin "Ben üzerime şirket açmak istemiyorum" dediğinde kendisinin üzerine yürüdüğünü iddia etti. Gizem Hanım, son 2 çocuğunun babasının eşi olmadığını, eşine defalarca uzaklaştırma ve boşanma davası açtığını söyledi. Akif Bey stüdyoya geldi ve Zalike Hanım "Hoş geldiniz efendim, arkadaşınız nasıl sizi buraya yalnız gönderdi" diye sorguda bulundu. Zalike Hanım Arzu Hanım hakkında bir sürü şey söylediğini, neden kendisini savunmadığını sordu. Zalike Hanım, boşanma davasında Akif Bey'in babasının bile benim oğlum hatalı dediğini dile getirdi. Akif Bey dışarıda olduğu için boşanma davası açamadığını, gelince hemen açtığını dile getirdi ve boşanmak için her şeyi yapacağını belirtti. Fatma ve Ahmet Bey stüdyoya geldi. Fatma, Facebook'ta tanıştığı Ahmet Bey ile 26'sında nişan 27'sinde düğün yaptığını, eve gittiğinde evi beğendiğini, gittiğinde eşinin, kaynanasının ve eşinin abisinin evde olduğunu, evde başka kimsenin olmadığını dile getirdi. Esra Erol, Fatma'nın komşulara dert yandığını aktarınca Fatma, komşularla muhatap bile olmadığını savundu. Ahmet Bey, Fatma'yı evlenmek için kaçırdığını söyledikten sonra Gülşah Hanım ile evlenmeyi denediğini ama olmadığını, şimdi onun nerede olduğunu bile bilmediğini, onun hakkında konuşmak istemediğini söyledi. Fatma evlendikten sonra altını olduğunu belirtince Esra Erol, Fatma'nın arkadaşlarının "Fatma parasını biriktirir küçük altın alırdı" dediğini aktardı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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