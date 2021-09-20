Esra Erol'da canlı izle! 20 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 20 Eylül Pazartesi Esra Erol'da canlı izle! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor.

Esra Erol

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zalike Hanım, toplumun bazı kesimlerinde ufuk dargınlığının görüldüğünü, Avukat Hülya Hanım'ın da Türk ahlakını koruduğunu söyleyerek teşekkür etti. Türkiye cumhuriyetinin mağdur kadınları adına buraya geldiğini söyleyen Zalike Hanım, kimsenin sosyal medyada yanlış anlamamasını, kendisine yapılan yanlışları anlatmak için geldiğini söyledi. Zalike Hanım, "Sen benim 14 yaşındaki kızıma neler duyurttun, sen izin vermesen o kadın onu yapamazdı" diyerek eşine tepki gösterdi. Avukat Hülya Hanım, kız ile Arzu Hanım arasında birtakım hakaret dolu mesajlaşmalar olduğunu, kızın adli tıpa sevk edildiğini, kendisinin bir ebeveyn olarak bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Melahat Hanım kızının 19 yaşında zihinsel engeli olduğunu, kızının evden kaçtığını, kayıp başvurusu yaptığını, bir ay sonra dini nikahlı evli bir adamın kızını kaçırdığını ve resmi nikah kıydığını, Ahmet Kaymaz'ın iki çocuğu olduğunu söyledi. Melahat Hanım, kızı Fatma Kaymaz'ın Ahmet Bey'in dini nikahlı eşi ve iki çocuğu ile beraber kaldığını, kızının bu evliliği yürütemeyeceğini, kızının rahatsız olduğunu iddia etti. Eda, Allah'ın herkese kaldırabilecek yükü verdiğini, kendisinin de 19 yaşına olmasına rağmen güçlü olduğunu düşündüğünü söyledi. Esra Erol, Eda'nın 9 yaşından beri görmediği Songül Ulu'yu aradığını, kendisi 2 kardeşi de 1 yaşındayken annesinin alıp götürdüğünü belirtti. Eda, annesinin babasından gördüğü şiddet yüzünden kendisini ve kardeşini alıp kaçtığını ve Antalya'ya götürdüğünü, orada da bakamadığını ve annesinin kendilerini yetimhaneye bıraktığını, annesinin arada sırada kendilerini görmeye geldiğini dile getirdi. Kendisinin de içinde öfkeler olduğundan söz eden Eda, veli toplantısında herkesin annesini çağırdığını, kendisince de öfkesi olduğunu belirtti. Esra Erol, Songül Hanım'ın bulunduğunu açıkladı. Eda, annesinin nerede olduğunu sordu. Songül Hanım, Eda'nın problemli olduğu birine de ulaştığını ondan da haber alamadığını söylerken Eda, kadın sığınmada da kaldığını, orada en küçük yaşta kalan kişinin kendisi olduğunu, herkesin büyük eşinden sığınan kadınlar olduğunu, kendisini görünce şaşırdıklarını dile getirdi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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