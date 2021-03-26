Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyen evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı
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Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyen evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! 'Pazara gidiyoruz' diyen evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı

Esra Erol'un programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti, eşlerini bırakıp Muammer Ay isimli bir adama açtı. Olay kadınlardan birinin eşinin canlı yayına çıkıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında yine ilginç bir olay araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.

İKİ ELTİ AYNI ADAMA KAÇTI

Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi. Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! 'Pazara gidiyoruz' diyen evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı
Mehmet Duman
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! 'Pazara gidiyoruz' diyen evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! 'Pazara gidiyoruz' diyen evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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