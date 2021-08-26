ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'tan Malazgirt Zaferi mesajı paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'tan Malazgirt Zaferi mesajı paylaştı

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'tan Malazgirt Zaferi mesajı paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajın, Anadolu'nun kapılarının Malazgirt Zaferi ile açılışının 950'nci yıl dönümünden duyulan gurur ve coşkusundan bahsederek, Sultan Alparslan ve askerleri olmak üzere bütün şehitleri rahmet ve şükranla andığını aktardı.

Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak mesajının devamında ise;

"Ebedi vatanımız Anadolu'nun kapılarını aziz milletimize açan şanlı Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yıl dönümünü kutlamanın gururu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu adım adım Türk ve İslam yurdu haline gelmiş, Türk milletinin adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışı bin yıldır bu topraklarda kökleşmiştir. Anadolu Türk yönetimi altında barış, huzur ve birlikte yaşama ruhu ile bugünlere gelmiştir. Bu şanlı zaferin yıl dönümünde başta Sultan Alparslan ve kutlu askerleri olmak üzere Anadolu'yu bizlere ebedi vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Erol Bulut Ozan Tufan Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'tan Malazgirt Zaferi mesajı paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 09:47:52. #1.14#

title