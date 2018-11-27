Esnaftan Ümmet Akın'a Doğum Günü Sürprizi

Milletçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında Vatandaşlar tarafından sürpriz doğum günü partisi ile karşılaştı.

Germencik Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri esnasında İncirliovalı bir vatandaşın "İyi ki doğdun Ümmet Başkan" diyerek elinde pasta ile gelmesi Akın'ı şaşırttı.

Hayatında ilk kez böyle bir doğum günü kutladığını söyleyen ve pastayı kestikten sonra eşine ve kendisine sürpriz yapan Çizme ustasının yanı sıra Vatandaşlara ikram eden Akın "Çok ilginç bir doğum günü kutlamasıydı. 2 yıldan fazla bir süredir ilçelerimizi ve mahallelerimizi ziyaret ediyorum. Bugün doğum günüm olduğunu unutmuştum. Sabah saatlerinden bu yana sağ olsunlar eşimiz dostumuzun attığı mesajlar ve yaptığı aramalar ile bugün doğum günüm olduğunu hatırladım. Bu günde beni unutmayıp arayan soran herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İzzet Arkaç arkadaşımıza da bu güzel sürprizinden hediyesinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Akın'a körüklü çizme hediye etti

İzzet Arkaç, Başkan Akın'a yaptığı sürprizin ardından bir de kendi elleriyle hazırladığı körüklü çizmeyi hediye ederek "Büyükşehir Belediye Başkanlığınız şimdiden hayırlı olsun. Uzun zamandır sizi severek takip ediyoruz. Bugün buraya geleceğinizi öğrendiğimde size bir çizme hediye etmek istemiştim. Ne güzel bir gündür ki bu günde doğum gününüzmüş. Bu vesileyle hem doğum gününüzü kutlamış hem de sizin için hazırladığım bu güzel çizmeyi hediye etmiş oldum. Her zaman sizinleyiz. Allah çıktığınız bu kutlu yolda yardımcınız olsun" dedi.

Başkan Akın, ilçeye bağlı sanayi esnaflarını ziyaretlerine kaldığı yerden devam ederken kendisine MHP İlçe yönetimi, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Osman Şanlı ve çok sayıda partilinin yanı sıra vatandaşlar eşlik etti. - AYDIN