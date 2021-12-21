Esnaf doların 12 liraya düşmesini "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi, günlerdir rekor kırarak 18,34 seviyelerine kadar yükselen doların çakılmasını sağladı. Türk Lirası'nın muhteşem geri dönüşü herkesi memnun ederken, Malatya'da çok sayıda esnaf doların 12 liraya kadar düşmesini "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı. Bazı kişilerin 1 dolar yaktıkları da dikkatlerden kaçmadı.
Dün 18,34 seviyelerine kadar çıkarak rekorunu yenileyen dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi sayesinde 12 seviyelerine kadar geriledi. Günlerdir rekor üstüne rekor kıran doların çakılması Türkiye'de büyük bir memnuniyetle karşılanırken, yeni sistemin duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar gece saatlerinde 1 milyar dolar civarında para bozdurdu.
VATANDAŞLAR SOLUĞU DÖVİZ BÜROLARINDA ALDI
Doların bugüne 12 seviyesinin de altında başlaması sonrası vatandaşlar sabah saatlerinde soluğu döviz bürolarında alırken, bozdurulan döviz miktarının gün içinde katlanarak artması bekleniyor.
BAZI ESNAFLAR TL'NİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ 1 DOLAR YAKARAK KUTLADI
Dolar/TL'nin 18 seviyelerinden 12'lere düşmesi Malatya esnafını da mutlu ederken, gelişmeyi çok sayıda kişi "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı. Bazı esnafların ise Türk Lirası'nın tarihi geri dönüşünü 1 dolar yakarak kutladıkları görüldü.
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) December 21, 2021
10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:
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