Esnaf doların 12 liraya düşmesini "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı - Haberler
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Esnaf doların 12 liraya düşmesini "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi, günlerdir rekor kırarak 18,34 seviyelerine kadar yükselen doların çakılmasını sağladı. Türk Lirası'nın muhteşem geri dönüşü herkesi memnun ederken, Malatya'da çok sayıda esnaf doların 12 liraya kadar düşmesini "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı. Bazı kişilerin 1 dolar yaktıkları da dikkatlerden kaçmadı.

Dün 18,34 seviyelerine kadar çıkarak rekorunu yenileyen dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi sayesinde 12 seviyelerine kadar geriledi. Günlerdir rekor üstüne rekor kıran doların çakılması Türkiye'de büyük bir memnuniyetle karşılanırken, yeni sistemin duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar gece saatlerinde 1 milyar dolar civarında para bozdurdu.

Esnaf doların 12 liraya düşmesini 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı

VATANDAŞLAR SOLUĞU DÖVİZ BÜROLARINDA ALDI

Doların bugüne 12 seviyesinin de altında başlaması sonrası vatandaşlar sabah saatlerinde soluğu döviz bürolarında alırken, bozdurulan döviz miktarının gün içinde katlanarak artması bekleniyor.

Esnaf doların 12 liraya düşmesini 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı

BAZI ESNAFLAR TL'NİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ 1 DOLAR YAKARAK KUTLADI

Dolar/TL'nin 18 seviyelerinden 12'lere düşmesi Malatya esnafını da mutlu ederken, gelişmeyi çok sayıda kişi "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı. Bazı esnafların ise Türk Lirası'nın tarihi geri dönüşünü 1 dolar yakarak kutladıkları görüldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Şanlıurfa'da esnaf, döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı

Şanlıurfa'da esnaf, döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı

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Döviz büroları önünde hareketlilik (2)

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Yorumlar (1)
Yusuf Ayan:Bende bu vatandaşlar gibiydim işletme bölümü bitirdim şu an çok komik geliyor çünkü herseyi gorebiliyorum demem o ki okuyun arkadaşlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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