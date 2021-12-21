Esnaf doların 12 liraya düşmesini 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı

Dün 18,34 seviyelerine kadar çıkarak rekorunu yenileyen dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi sayesinde 12 seviyelerine kadar geriledi. Günlerdir rekor üstüne rekor kıran doların çakılması Türkiye'de büyük bir memnuniyetle karşılanırken, yeni sistemin duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar gece saatlerinde 1 milyar dolar civarında para bozdurdu.

VATANDAŞLAR SOLUĞU DÖVİZ BÜROLARINDA ALDI

Doların bugüne 12 seviyesinin de altında başlaması sonrası vatandaşlar sabah saatlerinde soluğu döviz bürolarında alırken, bozdurulan döviz miktarının gün içinde katlanarak artması bekleniyor.

BAZI ESNAFLAR TL'NİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ 1 DOLAR YAKARAK KUTLADI

Dolar/TL'nin 18 seviyelerinden 12'lere düşmesi Malatya esnafını da mutlu ederken, gelişmeyi çok sayıda kişi "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı. Bazı esnafların ise Türk Lirası'nın tarihi geri dönüşünü 1 dolar yakarak kutladıkları görüldü.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

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