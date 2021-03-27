Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı
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Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Eşlerini ve çocuklarını bırakıp aynı adama kaçan iki elti, dün Esra Erol'un canlı yayınına çıkarak sessizliklerini bozdu. Eşiyle canlı yayında yüzleşen Hamide Duran'ın pişkin savunması izleyicileri ve Esra Erol'u çileden çıkardı.

ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında yine ilginç bir olay araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman ve eltisinin 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı. Eşinin bulunması için Esra Erol'dan yardım isteyen Mehmet Duman, dün canlı yayında eşiyle yüzleşti.

"EŞİM BENİ İŞE SOKARAK MUAMMER'LE AŞK YAŞAMAMA SEBEP OLDU"

Birlikte kaçtığı eltisiyle kaldığı evden canlı yayınla programa bağlanan Mehmet Duran'ın eşi Hamide Duran, "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" dedi.

Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı

Canlı yayındaki sözleriyle başta Esra Erol olmak üzere herkesi çileden çıkaran Hamide Duran sözlerine şöyle devam etti: "Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı. Kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı evleneceğiz. Benden özür diledi 'bir daha yapmayacağım' dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti devam etti."

ESRA EROL ÇİLEDEN ÇIKTI

Hamide Duman Muammer Ay'ın kendilerine iyi baktığını ve kendisiyle ilişkisi olduğunu söylemesi üzerine sinirlenen Esra Erol, "Peki eltinin orada ne işi var?" diye çıkıştı. "Sizin ayıbınızın içinde bu kadının suçu ne?" diye açıklamalarda bulunan Esra Erol'a büyük elti, "Ona sahip çıkmıyorlardı. O yüzden bu duruma vesile oldu" dedi.

Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı
Küçük elti

"KOCAM BANA SAHİP ÇIKMADI BEN DE KAÇTIM"

Muammer Ay'a kaçmasının altında herhangi bir sebep olmadığını ancak eşiyle sorunları olduğunu söyleyen küçük elti ise "Kocam bana sahip çıkmıyordu, o yüzden eltimle birlikte kaçtım. Yufkacıdan çıktıktan sonra bayılmaya ayılmaya başladım. Doktora gittim yine bir şey çıkmadı. Sonra hocaya götürdüler. Bir süre durdu. Sonra yine başladı bayılmalar" dedi. Elti, yufkacıya kaçtıktan sonra ise bayılmaların durduğunu söyledi.

Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı

OLAY GÜNÜNÜ TÜM DETAYLARINI ANLATTI

Eşinin her şeyi bırakıp kaçtığı günü anlatan Mehmet Duran ise olay gününü şu sözlerle anlattı: "Yaşadıklarım çok zor. En azından neden gittiğini bilmek istiyorum. 2 çocuğum var. Kardeşimin eşinin de 3 çocuğu var. Onlar da 14 yıllık evli ve ortada gözü yaşlı 5 çocuk var. Sabah işten geldiğimde eşimi kaldırdım, bana kahvaltı hazırladı. Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın telefonu vardı. Daha önce de görmüştüm ve sildirmiştim telefonu. Muammer Ay'ı daha önce kadın fotoğrafıyla kaydetmişti. Ben de sordum 'Neden bu adamın telefonu sende' diye.

Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı

"EŞİME MUAMMER'İN İŞİNDEN AYRIL DEDİM AMA DİNLEMEDİ"

"'Borç yüzünden aradı beni. Benim kimseye borcum yok deyip telefonu kapadım sonra' dedi. Ben de kapattım konuyu ve işe gittim. 'Pazara gidiyorum' diye evden yengemle çıkan eşim daha sonra eve dönmedi. Ardından kardeşimin eşinin de geri dönmemesi üzerine ikisinin birlikte kaçtığını düşündük.

Muammer Ay'ın eşi Fatsa'da bir yufkacı açtı. Yengem ve eşim onların yanında işe girdi. Daha sonra yengem Muammer Ay'ın hareketlerinden rahatsız oldu ve işten çıktı. Ama karım bir süre daha çalışmaya devam etti. Ben her ne kadar 'gitme, çık oradaki işten' dediysem de beni dinlemedi."

Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı

"MUAMMER BİR SÜRÜ İNSANIN YUVASINI YIKMIŞ"

"Yengemin Muammer Ay'ın hangi hareketlerinden rahatsız olduğunu bilmiyorum. Ama çevremdekilerden duyduğum kadarıyla daha önce de bir sürü insanın yuvasını dağıtmış. Eşlerini kandırmış. Etraftan sordum soruşturdum. Öğrendiklerim bunlar.

Buraya geldim çünkü eşim zorla mı götürüldüğünü yoksa kaçtı mı bilmiyorum ve öğrenmeye geldim. Araştırdıktan sonra eşim ve yengemin daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtıklarını öğrendik. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu."

Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! 'Pazara gidiyoruz' diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (3)
CASA: bu kansız fazla yaşamaz ters birinin eşine salça olur üzerine toprak atarlar
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KANDİL: Allah ım bu geceki Berat kandili hürmetine sen bizlere akıl fikir ver. Emir buyurduğun gibi canımıza, malımıza, dinimize, namusumuzu korumamızı nasip et. İmtihanlarından kazançlı çıkmayı nasip et.
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CEYSIN STENTIM: Kanka artık dönsede alma evi bu kadını. Elin ayağın düzgün, daha iyisini bulursun. Şunlara bak yüzlerinin murabbiyesi kalmamış.
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