Eşleri yurt dışına gitmesin diye fırın açan eltilerden dayanışma

SİVAS'ta 3 yıl önce açtıkları fırında katmer, çörek, pide ve köy ekmeği gibi yöreye özgü ürünler üreten Gülümser Özdemir ile eltisi Aysel Özdemir, yakaladıkları lezzet ile meslektaşlarına taş çıkartıyor. İnşaatlarda çalışmak için sık sık yurt dışına çıkan eşleri Baki ve Asım Özdemir'in uzak ülkelere gitmesini istemeyen iki eltinin bir işletme açma kararı üzerine açılan fırında, şimdi aile bireyleri de çalışıyor. Kocaları da fırında eşlerine yardım ediyor.

Kentte Alibaba Mahallesi'nde yaşayan Gülümser Özdemir ile eltisi Aysel Özdemir, eşleri Baki ve Asım Özdemir'in yurtdışında çalışmalarını istemedikleri için 3 yıl önce bir işletme açma kararı aldı. Aralarında yapacakları işi belirlemek için plan yapan 2 elti, öncelikle pasta yapıp satmak istedi. Daha sonra Seyrantepe Caddesi üzerinde boş bir fırın olduğunu fark ettiler. Daha önce ekmek yapma tecrübeleri olan 2 elti kullanılmayan fırını kiraladı. Fırında katmer, çörek, pide ve köy ekmeği gibi yöreye özgü ürünler üreten Gülümser ile eltisi Aysel Özdemir kısa sürede ilgi gördü. Gülümser'in eşi Baki ile Aysel Özdemir'in eşi Asım da eşlerine fırında yardım ediyor. Kentte ilk kez bir fırında kadın çalıştığı gören vatandaşlar ise durumu şaşkınlık ve memnuniyetle karşılıyor.

'YANIMIZDA OLMALARINI İSTİYORDUK'Eltisiyle, eşleri yanlarında kalsın diye iş arayışına giren Gülümser Özdemir, "Ev kadınıydım. Sonrasında eltimle bu işi kurduk. Eşlerimiz çalışmak için yurt dışına gidiyordu. Çocuklarımız babalarını göremiyorlardı ve hep birlikte olalım istedik. Hepimiz bir arada olalım diye böyle bir işi imkanı oluşturduk. Eskiden anneannelerimiz, annelerimiz bu işi zaten evlerde yapıyorlardı biz de biliyorduk. Mahalle fırınlarında kendimize pişiriyorduk. İlk önce pasta türleri yapmak istiyorduk. Burayı da görünce zaten biliyoruz, bu işi yapalım dedik. Kadınlarımız bizleri daha çok sevdiler, daha çok ilgilendiler bizimle ve büyük destek gördük onlardan. Böyle girişimci kadınların olması ne güzel diyorlar. Yarım torba unla başladık biz bu işe ve işlerimiz şu an çok iyi hatta yetiştiremiyoruz. Ürünlerimiz, köy ekmekleri olduğu ve ekşili maya ile yaptığımız için sevilerek tüketiliyor" dedi. Aysel Özdemir ise, "Eşlerimizin sabit bir işlerinin olmayışından yurt dışına çalışmak için gittiğinden bu fırını açmaya karar verdik. Köyde evimizde sürekli yaptığımız bu ekmekleri annelerimizden, anneannelerimizden öğrendik. Biz de yapmaya karar verdik bu işi ticarete döktük. Küçücük bir şeyle başladık, şu an büyüdük, işimizi büyüttük. Daha da büyümeyi hedefliyoruz. Kadın arkadaşlarımızın buraya gelip gönül rahatlığıyla çalışmalarını istiyoruz. Önceleri iki kişiydik, ama şu an beş kişi çalışıyoruz. İnşallah bunun devamı gelir. Devletimizden de destek bekliyoruz bu konuda. Daha da büyütelim işimizi. Hanımlar çalışsın istiyoruz" diye konuştu. 'DAHA DA İLERLEMEK İSTİYORUZ'Gülümser Özdemir'in eşi Baki Özdemir (41), "Yurt dışına gidiyorduk çalışmak için. Sonra eşlerimizle oturup konuştuk. Ne yapalım derken böyle bir işe girmeye karar verdik. Bu işi de bildikleri için ekmek fırını açalım istedik. Bu şekilde başladı maceramız. Çok şükür şu an devam ediyoruz. Eşim ve kardeşimin hanımı bu dükkanı açtılar. Biz de yanlarında onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok şükür aldığımız tepkiler de güzel. Şu an memnunuz işimizden, daha da ilerlemek istiyoruz. İnşallah yolumuz açık" dedi. Fırının müşterilerinden Tarık Şahin, "Benim annem yaşlı ve ben onunla kalıyorum. Diğer ekmeklerden alıyorduk ama yaşlı olduğu için yemesinde biraz sorun oluyordu. Ben 1 seneye yakın ekmeklerimi buradan alıyorum. Ekmekleri harika, bayatlamıyor ve çok güzel. Ekşili maya olduğu için ve diğer katkı maddeleri olmadığı için hem sağlıklı hem de yemesi çok lezzetli. Bir hanımefendinin böyle bir şeye girişmesi gerçek takdir edilecek bir durum. Tebrik ediyorum" diye konuştu

Müşterilerden Bekir Kartal ise, "Ben devamlı müşterisiyim buranın. Hanımeli ekmek deyince Sivas'ta bir numara. Sadece kadınlar işletiyor burayı. Kadınlar yaptıkları için daha farklı ekmekleri. Gece 3 buçukta geliyorlar. Akşam 8-9 gibi gidiyorlar ama yine de yetiştiremiyorlar. Kadınlar daha iyi fırıncılık yapıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN