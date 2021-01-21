Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar
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Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar

21.01.2021 13:42 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:02
Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar

Malatya polisi, eskort sitesi üzerinden verilen ilanla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 7 kişinin Ankara'da bulunan adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ayda toplam 782 bin 650 TL para toplayan şebeke çökertilirken, 20 kadına ise para cezası kesildi. Kadınların 350 - 2 bin TL fiyat aralığında çalıştığı öğrenildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuşla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

FİYATLAR 350 - 2 BİN TL ARASI DEĞİŞİYOR

Fuhuş olaylarının engellenmesi ve tespiti amacıyla yapılan çalışmalarda yaklaşık 350 ile 2 bin TL karşılığı cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen toplam 45 kadının 2015 yılından bu zamana kadar bir internet sitesinde yayımladığı haftalık ve aylık ilanlarla müşteri buldukları tespit edildi.

6 İLDEN 782 BİN TL PARA GÖNDERİLMİŞ

Çalışmayı derinleştiren ekipler, internet sitede ilanı yayınlanan 45 eskort kadından 20'sine ulaştı. İncelemelerde internet sitesini Y.G. liderliğindeki V.K. E. Y., M.K.A., F.Ş., M. B.T. ve B.B. isimli şahısların kurduğu ve işlettiğini belirleyen ekipler, internet sitesi üzerinden şüpheli şahıslara Malatya, Ankara, Kayseri, Adana, Denizli ve İstanbul illerinden son 2 ayda toplam 782 bin 650 TL para gönderildiği tespit etti.

Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar

20 KADINA PARA CEZASI KESİLDİ

Harekete geçen Malatya polisi Ankara'da bulunan şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden V. K., E. Y., M. K. A., F.Ş. ve Y.G. isimli şahıslar gözaltına alınırken, Ankara'daki 5 ikamette yapılan aramalarda 7 adet laptop bilgisayar, 13 adet farklı markalarda telefon, 1 adet flaş bellek, 8 adet Hollanda ülkesine ait sim kart, farklı operatörlere ait 15 adet sim kart, 2 adet mikro SD kart, 9 adet farklı bankalara ait hesap kartları, 3 adet tablet, 1 adet dahili hard disk ele geçirilerek, mahkeme kararı ile el konuldu. Ekipler mağdur sıfatıyla ifadesini aldığı 20 eskort kadına ise para cezası kesti.

Eskort sitesine büyük darbe

5 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Haksız kazanç elde ettiği suçlaması ile Malatya'ya getirilen 5 şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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