Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz full izle! ATV EDHO 186. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün ATV'de başlıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz full izle! ATV EDHO 186. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? EDHO yeni bölümde neler olacak?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu sezonunun da gözdesi olacağının sinyallerini verdi. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın bir mafya liderini canlandırdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, televizyon macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz full izle! ATV EDHO 186. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? EDHO yeni bölümde neler olacak?

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FULL İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasla birlikte harekete geçer. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği mücadelede onu dimdik ayakta görmek ister. Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

Hızır Çakırbeyli ile verdiği mücadelede cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir. İtibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar. Demir'in kurduğu oyunu fark eden Behzat Façalı'nın hareketi ise ağır olur.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE!