Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde evlenen Hızır Ali ve Didem, silahlı saldırıya uğradı. Öte yandan kızının ölümüyle yıkılan Haşmet vurularak ağır yaralandı. Dizide Didem'i canlandıran Gizem Arıkan, sosyal medya hesabından bir duygusal veda paylaşımı yaptı.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, dün akşam 195. yeni bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Çakırbeyli ile Façalı ailelerinin çocukları Hızır Ali ile Didem evlendi.

DÜĞÜNDEN SONRA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Düşmanları ise korkunç bir plan kurdu. Düğün sonrasında Hızır Ali ve Didem'in içinde olduğu araç pusuya düşürülerek kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda ağır yaralanan Didem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Didem'in ölüm haberi Çakırbeyli ve Façalı ailelerini yıktı. Didem'in babası Haşmet Façalı ise kızının ölümüyle kendisini kaybetti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti

"BÖYLE KALİTELİ BİR İŞTE OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem karakterini oynayan Gizem Arıkan da böylelikle kadrodan ayrılmış oldu. Sosyal medya hesabından dizideki sahnelerine ait görüntüleri paylaşan Arıkan, "Dido'm iyi ki beni buldun. Fırtına gibi gelip çiçek gibi gidiyorsun. Böyle kaliteli bir işin içinde olduğum için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi anlatamam. Bana bu fırsatı veren güvenen Dido'yu emanet eden senaristlerimize, yapıma, yönetmenlerime çok teşekkür ederim" dedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti

HAŞMET ÖLDÜ MÜ?

Öte yandan EDHO son bölüm final sahnesinde Haşmet Façalı vurularak ağır yaralandı. Hızır'ın yanına koştuğu Haşmet kanlar içinde yerde kaldı. Dizide usta oyuncu Turgut Tunçalp'in canlandırdığı Haşmet'in ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti

"CANIM KIZIM YOLUN AÇIK OLSUN"

Turgut Tunçalp, dizide kızı Didem'i canlandıran Gizem Arıkan için Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Usta oyuncu paylaşımında "Canım kızım. Yolun bahtın açık olsun" notunu yazdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti - Haberler Magazin
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