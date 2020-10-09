Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO 166. bölüm izle
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO 166. bölüm izle

09.10.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:44

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 166. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıkmıştı. Büyük beğeni toplayan EDHO oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

EDHO yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 167. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm fragmanında Hızır, yaşam savaşı verirken yanında olan Alparsla'dır. Ceylan'ın ise gözyaşlarını tutamadığı sahneler ekrana gelir. Diğer yandan İlyas dur durak bilmeden harekete geçer. EDHO yeni bölümde neler yaşanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO 166. bölüm izle

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO 166. bölüm izle

Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur. Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO 166. bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO 166. bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO 166. bölüm izle

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