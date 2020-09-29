Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm izle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm izle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm

29.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:01

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranların en çok takip edilen yapımları arasında. Geçtiğimiz aylarda pandemi sebebiyle erken sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonunun ilk bölümü olan 166. Bölüm fragmanıyla seyirci karşısına çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu sezonunun da gözdesi olacağının sinyallerini verdi. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın bir mafya liderini canlandırdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, televizyon macerasına kaldığı yerden devam ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm fragöanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölü

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 165. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm fragöanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölü

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON 166. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni sezon fragmanında güç savaşlarının ön planda olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm izle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm

YENİ SEZONDA PELİN AKİL DİKKAT ÇEKİYOR

Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşülmesini isteyen Pelin Akil'in karakteri yeni sezona bomba gibi düşecek. Oldukça iddialı bir karakterle seyirci karşısına çıkacak olan Akil, instagram hesabında yaptığı pauylaşımda 'Hoş geldin Bahar'ım. Kırmızılı kadınım. Yolumuz aydınlık,uzun ve keyifli olsun. Keşfedecek çok şeyimiz var beraber.' Sözleriyle karakterini tanıttı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm fragöanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölü

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Ceylan Özsoy (Sanem Çelik): Hızır'ın eski sevgilisi.

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Hızır'ın dostu.

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğeni.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşi.

Fahri (Kenan Çoban): Hızır'ın dostu.

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Hızır'ın dostu.

Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya): Hızır ve İlyas'ın annesidir.

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu): Haşmet ve Behzat'ın kız kardeşi.

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu): Hızır ve Ceylan'ın oğlu.

Emine Façalı (Sevil Akı Saner): Tipi'nin ablası.

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu): İlyas'ın kayınbiraderi.

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp): İlyas'ın kayınbiraderi.

Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir): Masa'nın bir üyesi.

Rafet Avcı (Şener Savaş): Masa'nın bir üyesi.

Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı): Hızır ve İlyas'ın teyze kızı.

Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak): Hızır'ın en güvendiği adamı.

Şahin Ağa (Turgay Tanülkü): Hızır'ın en güvendiği dostu ve akıl hocasıdır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm izle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm

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Haber Yorumları (1)
XYM HJKO: bu dizinin bitmesi lazım kesinlikleçok uzadı
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500
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