Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm izle! EDHO 166. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO 165. sezon finali bölümüyle ekranlara ara verdi. Hızır'ın en yakın dostlarım dedikleri tarafından ihanete uğrayarak masadan uzaklaştırılması, Feyyaz'ın planlarının etkili olduğunu gözler önüne serdi. İlyas'da ihanetle sarsılırken, Ömür'de tercih yapmak zorundadır. EDHO 165. bölümde neler oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Salı akşamı ATV ekranlarında olan EDHO'da; masadan kaldırılan Hızır'ı, Tipi ve Haşmet'de arkasından vurmuştur. Bu duruma Emine tepkisiz kalamaz ve evi terk eder. Masa üyelerinin işini bitirmeyi amaçlayan Feyyaz ise bu defa hayal kırıklığına uğrar. EDHO sezon finali haberimizde.

EDHO 165. bölüm sezon finali izle...

EDHO 166. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Ekranların fenomen dizisi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 165. sezon finali bölümü ile salı akşamı sevenleri karşısındaydı. Dizinin yeni bölüm fragmanı merakla beklenirken, sezon finali yapan EDHO'dan henüz 166, bölüm fragmanı gelmedi. Yeni bölüm fragmanını haberimizden takip edebilirsiniz.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, ince ince dokuduğu planlarının meyvelerini almaya başlamıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Ancak bu defa işler Feyyaz'ın istediği gibi gitmez.

Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert olacaktır. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Diğer yandan Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi sadece Ömür olmayacaktır.

Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.