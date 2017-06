Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ünal: Madem Ortada Cenaze Var, Bunun Kakması Lazım

ESKİŞEHİRSPOR Kulüp Başkanı Halil Ünal, yarın yapılacak olan olağanüstü kongreye öncesi açıklama yaptı. Ünal, geçmiş yılardan kalan borçların olduğunu belirterek, "Burada madem bir cenaze var, yani bu kulübün önüne hep sıkıntı doğacak, 2014, 2015 dosyaları söz konusu ise, bunun ortadan kalkması lazım" dedi.



Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Halil Ünal, Eskişehirspor'un Eskişehir'in ve taraftarın takımı olduğunu söyledi. Yarınki olağanüstü kongrede şehrin dinamiklerinin biraraya gelerek güçlü bir yönetim oluşturması çağrısında bulunan Ünal konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Defalarca kez, ben bu çağırılarda bulundum. Zaten olağanüstü kongre kararı almanın gayesi bu. Biz bu şartlarda kulübün tekrar önünü tıkamak istemiyoruz. Yeni bir oluşum, burada başkan Halil Ünal olur, Ahmet, Mehmet isimler hiç önemli değil. Bizim için önemli tek şey var Eskişehirspor. Dolayısıyla Eskişehirspor'un yeni bir dirilişini hep beraber sağlamak durumunda olduğumuzu defalarca dile getirdim, ama maalesef ki bu çağırılarımız umduğumuz şekilde ilgi görmedi. Eskişehirspor noktasında bahsettiğimiz dinamiklerin neler olduğunu tahmin edebilirsiniz. Seçilmişlerin, sayın bakanımız, milletvekillerimiz, oda başkanlarımız, işadamlarımız herkes bir araya gelip, eski başkanlar, eski yöneticiler hep beraber burada madem bir cenaze var, yani bu kulübün önüne hep sıkıntı doğacak 2014- 2015 dosyaları söz konusu ise dönüp dönüp geçmişe bu borcu o yaptı, bu yaptı derdinde de değiliz. Ama bunun ortadan kalkması lazım. Bu kalkmadığı müddetçe enerjinizi hep geçmişe veriyorsunuz. Oysa ki yeni bir sezona başlayacaksınız. Yeni bir sezona başlayabilmek, yeni bir enerji yeni bir sinerji demektir. Bunun için de güçlü, kamuoyunun kabulleneceği yönetim kurulunun oluşması demektir."



'100 MİLYON ABARTILACAK BORÇ DEĞİL'



Ünal, FİFA ve UEFA dosyaları gibi sıkıntılı dosyaların, sıkıntılı borçların Eskişehirspor'u zora soktuğunu söyledi. Kulübün yaklaşık 100 milyon lira borcunun bulunduğunu belirten Ünal şöyle devam etti:



"Mevcut sezonu sonuna kadar şampiyonluk adına yaşabilmek varken, taraftara o mutluluğu tattırmak varken, maalesef enerjimizi eskiye veriyorsunuz. Kaldı ki kulübün mevcut şartlarda bir lira geliri olmadığını her fırsata da dile getirdim. Bu kulübün 100 milyon borcu var. Bu böyle çok abartılacak bir borç da değil. Herkesin kulübünün borcu var. Bu kulübün borcu da çoğalmadı, azaldı. Elinde geçen sezona göre iskelet bir kadrosu var. Mevcut takım, şu anki oyuncularımız haber bekliyorlar, genel kurulu bekliyorlar. Bu genel kuruldan çıkacak olumlu bir hava, şehrin birlikteliği herkese yeni bir enerji, sinerji verir, üzerine de iyi oyuncular alınır ve tekrar bir şampiyonluk mücadelesi, layık olduğun Süper Lig'de olursun. Oysa ki taraftarın dahi isteği şu yöndedir, bütün taraftar grupları, dernek başkanları, Eskişehirspor sevdalıları şunu beklemektedir. Şehir artık bir araya gelmeli, Eskişehirspor konusunda Eskişehirspor krizler meselesini değil, şampiyonluğunu, Avrupa kupalarını tartışmalı. Bulunduğu kaos ortamından çıkartılmalı. Bunu yapabiliriz, hep beraber bir araya gelirsek olur."



'ESKİŞEHİRSPOR'A HER TEKNİK DİREKTÖR GELİR'



Eskişehirspor'a her teknik direktör ve futbolcunun gelebileceğini de söyleyen Ünal, "Eskişehirspor Kulübü'nün marka değeri, itibarı, imajı zirvededir. Her şeye rağmen öyledir. Bu kulübe aklınızdan geçen her teknik direktör, her futbolcu gelir. Bunu başarabilir aklı selim yöneticiler. Mümkündür. Burası Eskişehirspor Kulübü"



- Eskişehir