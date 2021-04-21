Eskişehirli koleksiyoncunun "kaplumbağa araba" sevgisi
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Eskişehirli koleksiyoncunun "kaplumbağa araba" sevgisi

İhlas Haber Ajansı / MISRA EZGİNUR GÖÇER - Haberler | Yerel

Eskişehirli koleksiyoncunun "kaplumbağa araba" sevgisi -Sevdiği arabanın jant kapağından oyuncağına kadar biriktiriyor Yıllardır model araba koleksiyonu yapan Yaşar Yastıkçı, 70'li yılların gözdesi kaplumbağa model arabaların jant kapağından kontak anahtarlarına kadar birçok parçasını topluyor.

Eskişehirli koleksiyoncunun "kaplumbağa araba" sevgisi

-Sevdiği arabanın jant kapağından oyuncağına kadar biriktiriyor

ESKİŞEHİR - Yıllardır model araba koleksiyonu yapan Yaşar Yastıkçı, 70'li yılların gözdesi kaplumbağa model arabaların jant kapağından kontak anahtarlarına kadar birçok parçasını topluyor.

Dünya üzerindeki birçok model araba koleksiyoncusu gibi Eskişehirli Yaşar Yastıkçı da ülkenin farklı yerlerinden topladığı parçalarla geniş bir araba koleksiyonuna sahip. Yaşar Yastıkçı, yıllardır yaptığı model araba koleksiyonunda özellikle kaplumbağa model araçlara özel ilgi duyuyor. 70'li yılların gözdesi kaplumbağa arabaların sadece modelleriyle kalmayıp jant kapağı, kontak anahtarı ve hatta mumlarını bile bulduğunda koleksiyonuna ekleyen Yastıkçı, bu ilgisinin çocukluk çağında başladığını aktardı.

"Kaplumbağa benim için bir hayat biçimi"

Ailesinin küçükken ona hediye ettiği model araçlar sayesinde koleksiyon yapmaya başladığını söyleyen Yastıkçı, koleksiyon serüvenini ve kaplumbağa model araçlara olan ilgisini şu sözlerle anlattı:

"Model araç koleksiyonum çocukluğumdan beri var. 1968'den beri biriktiriyorum, çocukluktan kalma araçlarım hala duruyor. 2000'li yılların başlarında emekli oldum ve o günden bugüne daha da süratlenen bir koleksiyon merakı devam ediyor. Aile büyüklerinin hediye ettiği model araçlar koleksiyonun başlangıcı oldu. Alman araçlarını seviyorum. Koleksiyonumda genellikle 60'ların ve 70'lerin Alman araçları bulunuyor. Halk arasında 'kaplumbağa' diye bilinen araçları daha çok sevdiğim için koleksiyonumda onlara bu doğrultuda fazlaca yer veriyorum. Kaplumbağa benim çocukluğumda çok meşhur olan bir arabaydı, hala da meşhur, ekol, benim için bir hayat biçimi. Kontak anahtarından jant kapağına, stop lambalarından onlar için yapılmış mumlara kadar hatta kaplumbağa arabayla çekilmiş fotoğraflar da dahil olmak üzere aklınıza gelen ilgili bulduğum her şeyi almaya çalışıyorum."

"Koleksiyonumu gereksiz olarak algılayan çok oluyor"

Koleksiyonundaki arabaların bakımına özen gösterdiğini belirten Yaşar Yastıkçı, "Arabaları mümkün olduğunca kapalı yerde muhafaza ediyorum. Güneş ışığından uzak tutuyorum. Gerektiği zaman temizliyorum, tozlarını alıyorum" diye konuştu. Gelen tepkilerden bahseden koleksiyoncu, "Koleksiyonumu gereksiz olarak algılayan çok oluyor. Satın almak konusunda teklif sunan olmadı ama gelseler de bu parçaları satmam" ifadelerini kullandı.

Eskişehirli koleksiyoncunun 'kaplumbağa araba' sevgisi
Eskişehirli koleksiyoncunun 'kaplumbağa araba' sevgisi
Eskişehirli koleksiyoncunun 'kaplumbağa araba' sevgisi
Eskişehirli koleksiyoncunun 'kaplumbağa araba' sevgisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MISRA EZGİNUR GÖÇER

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