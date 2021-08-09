Eskişehir spor'a sponsor
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Eskişehir spor'a sponsor

Eskişehir spor'a sponsor
Bültenler - Haberler | Güncel

Bu yıl PTT 1. Liginden 2. Lige düşen köklü spor kulüplerimizden Eskişehir spor'a güçlü sponsor geldi.

Ms-sports kurulduğu günden beri Almanya, İsvicre ve Avusturya spor malzemesi pazarına giriş yapan önemli firmaların başında gelirken yaptığı sponsorluklarla birçok ülkede markasından bahsettiriyor.

Aynı zamanda Avrupa da ve dünyada güçlü bir giriş yapabilmek için Afrika kupasında ve Katar Dünya kupasında Kamerun Milli takimini sponsorluk yapmak için girişimlerindeson aşamaya geldiklerini ifade eden Ms-sports yetkilileri ülkemizdeki çalışmalarıyla şaşırtıyorlar. Eskişehir takımına forma sponsoru olan ünlü marka bunun en önemli sebebini "Eskişehir köklü bir kulüp ve önemli bir seyirciye sahip bulunduğu yer değil şehirden aldığı destek bizim için çok önemli" ifadesinde bulunurken bu kulübün en kısa zamanda eski günlerine döneceğinin vurgusunu yaptılar. Sadece tüm bilinen markaları değil kendi tasarımlarını da pazarlayan Ms-sports, yönetim kurulu başkanı ve ekibi Eskişehir de basın lansmanı düzenleyerek basına poz verdiler.

Kaynak: Bültenler

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