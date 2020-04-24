ESKİŞEHİR-KÜTAHYA-BİLECİK -- Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ESKİŞEHİR-KÜTAHYA-BİLECİK -- Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor - Haberler
23 Nisan, Bilecik, Kütahya, Güncel, Haber

ESKİŞEHİR-KÜTAHYA-BİLECİK -- Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor

Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (5)BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSUEskişehir, Bilecik ve Kütahya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı balkonlarda toplananlar ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okuyup bayramı coşkuyla kutladı.

24.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:43
ESKİŞEHİR-KÜTAHYA-BİLECİK -- Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor

Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (5)

BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı balkonlarda toplananlar ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okuyup bayramı coşkuyla kutladı.

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinin balkonlarında kutladı. Atatürk Bulvarı üzerindeki apartmanlarda ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkanlar saat 21.00'da hep birlikte İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyledi. Bulvar üzerindeki bir sitenin yönetici olan Mehmet Çıtak, tüm site sakinlerinin balkonlarda bayramı coşkuyla kutladığını ifade ederek, 'Sitemizin bahçesindeki çimlerimize 23 Nisan kutlu olsun yazdık. Yukarıdan çok güzel görünüyor. Onun yanında ışıklandırmalar yaparak komşularımızla seferber olduk. Hep birlikte coşkulu bir şekilde bayramımızı kutluyoruz. Çok büyük ve çok coşkulu bir duygu, çok mutlu oldum. 23 Nisan'ı bu sene 100. yılında kutladık, nice 100 yıllara' dedi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da konutunun eşiyle birlikte konutunun balkona çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı söyledi. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği de bayram için hizmet binaları önünde meşaleli kutlama yaptı. 112 çalışanı sağlık personeli saatler 21.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okudu.

KÜTAHYA'DAKİ KUTLAMALAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için Kütahyalı vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı söyledi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Necmettin Koç'un yanı sıra idare kademesi hizmet binasının balkonunda İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı'nın ardından polis araçları kent merkezinde konvoy oluşturarak sirenlerle balkon ve camlardaki vatandaşların bayramlarını kutladı.

Bilecik'te de vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak saatler 21.00'ı gösterdiğinde hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi.

ESKİŞEHİR-KÜTAHYA-BİLECİK -- Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Haberler
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Akşener'e Türkiye'nin önünde açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz? Haberler
Akşener'e Türkiye'nin önünde açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Deniz Seki Halil Sezai Hande Yener Rafet El Roman
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Ergin Ataman Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR-KÜTAHYA-BİLECİK -- Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 10:51:39. #1.15#
title