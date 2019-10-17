Eskişehir kuaförlüğü bıraktı, topraksız tarımla çilek üretiyor

17.10.2019 09:37

Kuaförlüğü bıraktı, topraksız tarımla çilek üretiyor

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde erkek kuaförlüğü mesleğini bırakan Mehmet Atak (44), tavsiye üzerine topraksız tarımla 240 metrekarelik serasında çilek üretimine başladı. Yaklaşık 4 yılda serasını bin 800 metrekareye kadar büyüten Atak, yılda 15 tonun üzerinde çilek hasat ettiğini ifade ederek, İlçemiz Akdeniz iklimine yakın olduğu için 35 bin fide ekerek, yılda 15 tonun üzerinde çilek hasat ediyorum. Kuaförlük mesleğimden sonra bu işi zevkle ve severek yapıyorumö dedi.

Eskişehir'e 45 kilometre uzaklıktaki 6 bin 200 nüfuslu Sarıcakaya ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan Mehmet Atak, 4 yıl önce tavsiye üzerine bahçesine 240 metrekarelik sera kurup topraksız tarımla çilek üretmeye başladı. Kuaförlük mesleğini bırakan Atak, kısa sürede çok verim alınca serasını da büyütmeye karar verdi. 4 yılda serasını yaklaşık bin 800 metrekareye çıkarıp yıllık 15 tonun üzerinde çilek üretimi yaptı. Serasına 35 bine yakın fide ektiğini ve çiftçiliği severek yaptığını ifade eden Mehmet Atak, ilçede genelde Akdeniz iklimi görüldüğü için çilek üretiminin kent merkezinde yapılamadığını söyledi.

'İLÇEDE AKDENİZ İKLİMİ VAR'

Sarıcakaya ilçesinin çilek üretimi için daha elverişli olduğunu kaydeden Atak, Bu işe başlayalı 4 yıl oldu. Normalde erkek kuaförüyüm. Bir tavsiye üzerine bu işe başladık. İlk etapta toprakta denedik. Daha sonra az alandan çok verim almak için topraksız, katkısız sisteme geçtik. İlk etapta 240 metrekarelik alanla başlayıp daha sonra 800 metrekare, şimdi ise bin 800 metrekare ile devam ediyorum. Tabii alan ve imkanlar nezdinde büyültebildiğimiz kadar büyütme programımız, projelerimiz var. Bu işe aslında bölgemiz açısından yıllar önce toprakta çok büyük alanlarda yapılmaktaydı. Fakat o cins ürünle bizim şu anda yaptığımız ürün farklı. O zaman mayıs ayı içerisinde yaklaşık bir ay zarfında hasat dönemi vardı. Böyle bizim iklimlerimizde yaklaşık 8 ay hasat dönemi sürüyor. Mart ayında hasada başlayıp, geçen yıl Ocak ayına kadar devam etti. Ama bu işi az alandan çok verim alınmak isteniyorsa bu iş zevkli bir iş. Bizim bölgemiz gerek yatırım açısından gerekse iklim açısından bu işlere çok elverişli. Burada Akdeniz iklimi mevcut. O nedenle bu işi zevkle, severek yapıyoruz. Burada 35 bine yakın fidemiz var, 15 ton ürün alıyoruzö dedi.

'ESKİŞEHİR'DE BU İŞİ YAPAN İLK İNSANLARDAN BİRİYİM'

Mehmet Atak, serasını ve çileklerdeki verimi görenlerin örnek alıp bu sektöre girmeye başladığını söyleyerek, Eskişehir'deki verimle buradaki verim farklı. Burada erken ilkbahar, geç sonbahar döneminde yani Türkiye genelinde çilek hasadının en düşük olduğu zaman diliminde verim alabilmemiz daha mümkün. Bu nedenle severek devam ediyoruz. Ürettiğim çilekleri Eskişehir merkez ve ilçe merkezinde kapasitemiz ölçüsünde satabiliyorum. Ama keşke imkanlar olsa da daha büyük alanlarda yapsak. Marketlerle anlaşma yapmak planlarımız arasında var, bundan sonra hem üretimi hem de satış ağını genişletmeye çalışacağızö şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA