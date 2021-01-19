Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin ev sahipleri karın keyfini çıkarıyor
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Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin ev sahipleri karın keyfini çıkarıyor

19.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:15
Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin ev sahipleri karın keyfini çıkarıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 3 yıl önce hizmete açtığı 240'tan fazla hayvan türünün barındığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edilmeyen Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin ev sahipleri karın keyfini çıkarıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 3 yıl önce hizmete açtığı 240'tan fazla hayvan türünün barındığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edilmeyen Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin ev sahipleri karın keyfini çıkarıyor.

Hayvanat bahçesi yetkililerinin fotoğrafladığı soğuk iklim hayvanlarından kutup tilkisi, Güney Afrika penguenleri ve Güney Amerika kürklü foklar, yaşam alanlarında karlar içinde mutluluk pozları verdi.

Nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanların da bulunduğu bahçede, sıcak iklim hayvanı olan mirketler ise duyu zenginleştirmesi amacıyla bakıcılarınca karla tanıştırıldıktan sonra alışkın oldukları mevsim koşullarına uygun olan kapalı barınaklarına döndü.

Yapılan yazılı açıklamada, tüm hayvanların mevsime uygun koşullarda inşa edilen barınaklarında özenle bakıldığını kaydeden yetkililer, doğada zarar gören yaban hayvanlarının da tedavilerine devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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