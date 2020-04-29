Eskişehir Gürsöğüt Barajı ve HES projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor
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Eskişehir Gürsöğüt Barajı ve HES projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi ile Ankara'nın Beypazarı ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Sakarya Nehri üzerinde inşa edilmekte olan "Gürsöğüt Barajı ve HES Projesi"nin ülke ekonomisine yıllık 147 milyon 312 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Eskişehir Gürsöğüt Barajı ve HES projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor
29.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:48

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi ile Ankara'nın Beypazarı ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Sakarya Nehri üzerinde inşa edilmekte olan "Gürsöğüt Barajı ve HES Projesi"nin ülke ekonomisine yıllık 147 milyon 312 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Konu ile ilgili DSİ tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınmasının sağlanması için sanayileşmenin bir hedef olduğu, sanayinin ve diğer kullanıcıların ihtiyacı olan enerjinin, yerinde, zamanında ve güvenilir şekilde karşılanması büyük önem arz ettiği belirtildi. Açıklamada, "Su kaynaklarımızın geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi vizyonu ile hareket eden Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, ülkemizin teknik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik enerji potansiyelinin geliştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması için büyük çaba göstermektedir. Geçmişte bu yatırımlar tamamen Devlet eliyle yapılmakta iken, özel sektör bilgi ve sermayesi de HES projelerinin geliştirilmesi ve inşasına yönlendirilmiş, bu sayede enerji sektöründe dışa bağımlılığın azaltılması için önemli adımlar atılmıştır" denildi.

Yıllık ortalama 303,005 GWh enerji üretilecek

Bu kapsamda Eskişehir'ın Mihalıççık ilçesi ile Ankara'ın Beypazarı ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Sakarya Nehri üzerinde inşa edilmekte olan "Gürsöğüt Barajı ve HES Projesi" kapsamında çalışmaların devam ettiği anlatılan açıklamada, "Sakarya Nehri üzerinde temelden yüksekliği 86,20 metre olan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (RCC) tipindeki Gürsöğüt-1 Barajı'ndan alınacak suların 35,26 MWm/33,92 MWe kurulu gücündeki etek santraline düşürülmesi ile yılda toplam 175,535 GWh enerji üretilmesi, ayrıca, 4,37 MWm/4,16 MWe kurulu gücündeki Cansuyu HES'e iletilmesiyle yılda toplam 29,344 GWh enerji üretilmesi planlanıyor. Yine Sakarya Nehri üzerinde temelden yüksekliği 48,50 m olan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (RCC) tipindeki Gürsöğüt-2 Barajı'ndan alınacak suların 18,54 MWm/17,72 MWe kurulu gücündeki etek santraline düşürülmesi ile yılda toplam 98,126 GWh enerji üretilmesi planlanmıştır. Böylece toplam kurulu gücü 58,17 MWm/55,80 MWe olan Gürsöğüt Barajı ve HES Projesi ile yıllık ortalama 303,005 GWh enerji üretilecektir. Gürsöğüt-1 Barajı ve HES inşaatında; memba batardosu, derivasyon tüneli, gövde yamaç kazıları, cutt-off kazısı ve taban enjeksiyonları, enjeksiyon galerileri, santral, dolusavak, enerji kırıcı havuz kazıları ve kuyruksuyu tüneli kazı ve beton kaplanması tamamlanmıştır.

Gürsöğüt-2 Barajı ve HES inşaatında; memba batardosu ve jet graut, derivasyon tünelleri, gövde yamaç kazıları, cutt-off kazısı ve taban enjeksiyonları ve santral, dolusavak, enerji kırıcı havuz kazıları tamamlanmıştır" denildi.

Çalışmalar devam ediyor

Açıklamada, Gürsöğüt-1 Barajı ve HES inşaatındaki çalışmalar ise şöyle anlatıldı.

"Gövde SSB dolgu imalatları, enjeksiyon işleri, santral binası, dolusavak, enerji kırıcı havuz, enerji sualma yapısı ve cebri boru betonarme imalatları, cebri boru montajı, aç-kapa konduvi inşaatı kazısı ve betonarme imalatları, kuyruksuyu konduvisi kazısı ve BA imalatları devam etmektedir. Ayrıca proje kapsamında Göçet menfezi ve tersib bendleri de yapılacaktır. Gürsöğüt-2 Barajı ve HES inşaatında; gövde SSB dolgu imalatları, enjeksiyon işleri, santral binası, dolusavak, enerji kırıcı havuz, enerji sualma yapısı ve cebri boru betornarme imalatları ve cebri boru montajı devam etmektedir. Ayrıca proje kapsamında Kapullu köprüsü de yapılacaktır.

Baraj rezervuarlarında toplam 86 milyon metreküp su depolanacak olup; Gürsöğüt-1 Barajı'ndan alınacak su ile 10 bin 500 dekar sahanın basınçlı olarak sulanması sağlanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 147 milyon 312 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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