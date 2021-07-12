Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi

EMNİYET Müdürleri kararnamesiyle Konya'ya atanan Engin Dinç, görevini yerine atanan Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'a devretti.

EMNİYET Müdürleri kararnamesiyle Konya'ya atanan Engin Dinç, görevini yerine atanan Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'a devretti.

Yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi gerçekleştirildi. Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir'den Konya'ya atanırken yerine ise Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar getirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde tören mangası ve Engin Dinç tarafından karşılanan Yaman Ağırlar, müdür yardımcılarıyla tanıştı. Konya'ya atanan Engin Dinç, devri teslim töreninde Ağırlar'a başarılar diledi. Eskişehir'in yeni Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ise "Bayrağı müdürümüzün bıraktığı yerden devraldık. Üstün bir gayretle bayrak nöbetimize, görevimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen