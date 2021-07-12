Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

EMNİYET Müdürleri kararnamesiyle Konya'ya atanan Engin Dinç, görevini yerine atanan Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'a devretti.

EMNİYET Müdürleri kararnamesiyle Konya'ya atanan Engin Dinç, görevini yerine atanan Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'a devretti.

Yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi gerçekleştirildi. Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir'den Konya'ya atanırken yerine ise Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar getirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde tören mangası ve Engin Dinç tarafından karşılanan Yaman Ağırlar, müdür yardımcılarıyla tanıştı.  Konya'ya atanan Engin Dinç, devri teslim töreninde Ağırlar'a başarılar diledi. Eskişehir'in yeni Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ise "Bayrağı müdürümüzün bıraktığı yerden devraldık. Üstün bir gayretle bayrak nöbetimize, görevimize devam edeceğiz" diye konuştu.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için 'sıcak hava' uyarısı
Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "sıcak hava" uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Düm Tek Tek Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Erol Bulut Şaban Yılmaz Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 18:48:32. #1.15#

title