Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor
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Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor

Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, sulama kanalına düşen Abdullah Eraslan (15), kısa sürede gözden kayboldu.

ESKİŞEHİR'de, sulama kanalına düşen Abdullah Eraslan (15), kısa sürede gözden kayboldu. Abdullah'ı bulmak için AFAD'a bağlı 'kurbağa adamlar' kanalda arama çalışması başlatırken, yakınları ise olay yerinde gözyaşı döktü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'ndeki parkta arkadaşlarıyla oynayan Abdullah Eraslan'ın topu, yakındaki çevresi bariyerlerle çevreli sulama kanalına düştü. Bunun üzerine Abdullah, topunu almaya çalışırken, dengesini kaybederek Eskişehir-Bursa yolu yanındaki sulama kanalına düştü ve kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları da ailesine ve polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Su yüzeyinde yapılan aramalarda herhangi bir sonuç alınamayınca AFAD Eskişehir Müdürlüğü'ne bağlı 'kurbağa adamlar' sulama kanalına girerek, arama çalışması başlattı.Küçük Abdullah'ın yakınları ise olay yerinde gözyaşı döktü. Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da olay yerine geerek, Abdullah Eraslan'ın yakınlarıyla görüşüp, yapılan arama çalışmasıyla ilgili bilgi verdi. 'Kurbağa adamlar' su altından, çok sayıda çevik kuvvet polisi ise sulama kanalı üzerinden Abdullah Eraslan'ı bulmak için çalışma yürütüyor.


Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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