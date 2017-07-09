Eskişehir'de 'Sokak Sineması' Etkinliği
ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi'nin 'Sokağa Çıkın Sinema Geliyor' etkinliği kapsamında Porsuk Bulvarı'nda gösterime sunulan Çağan Irmak'ın 'Babam ve Oğlum' filmini izleyenler, duygusal anlar yaşadı.
ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi'nin 'Sokağa Çıkın Sinema Geliyor' etkinliği kapsamında Porsuk Bulvarı'nda gösterime sunulan Çağan Irmak'ın 'Babam ve Oğlum' filmini izleyenler, duygusal anlar yaşadı.
Odunpazarı Belediyesi, 19 Temmuz'a kadar sürecek olan sokak sineması etkinliğini dün akşam İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı, Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan, Hümeyra, Şeref Sezer, Yetkin Dikiciler ve Binnur Kaya'nın rol aldığı 'Babam ve Oğlum' filmiyle başlattı. Belediye görevlileri tarafından filmi izlemeye gelenlere patlamış mısır ile gazoz ikram edildi. Filmi çok sayıda kişi izledi. 'Babam ve Oğlum' filmini izleyenler duygulu anlar yaşarken bazı izleyiciler ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi yetkilileri 'Sokağa Çıkın Sinema Geliyor' etkinliği kapsamında Ihlamurkent, Yenikent, 75'inci Yıl, Orhangazi, Huzur, 71 Evler, Emek, Erenköy, Gündoğdu ve Büyükdere mahallelerinde 'Babam ve Oğlum', 'Züğürt Ağa' ve 'Arabesk' filmlerinin yazlık sinemayla gösterime sunulacağını belirtti.
- Eskişehir