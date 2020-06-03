Eskişehir'de sevgili cinayeti...Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı Eskişehir'de sevgili cinayeti.

Eskişehir'de sevgili cinayeti...Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

-Yakınları sinir krizi geçirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren kadın, polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu yaklaşık 1 saat içinde saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokakta yaşandı. Akşamüstü sıralarında, sokak üzerinde bulunan bir apartta İzmir'den Eskişehir'e gelen kız arkadaşı Özlem Ç. ile Emrah Sonat arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Özlem Ç., iddialara göre mutfaktan aldığı bıçakla Sonat'ın göğüs kısmına vurdu. Aldığı darbeyle ağır yaralanan Emrah Sonat hayatını kaybederken, Özlem Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu 155 Polis İmdat hattına bildirmesiyle kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan planlı çalışmalarda polis ekipleri çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE yardımıyla firari kadının kaçış güzergahlarını tespit edildi. Ardından ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu şüpheli Özlem Ç., Huzur Mahallesindeki akrabasının evinde suç aleti olan bıçakla birlikte yakalandı.

'Sonat'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu'

Öte yandan Emrah Sonat'ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine adeta akın etti. Gözyaşlarına boğulan Sonat'ın bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: İHA