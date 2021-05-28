Eskişehir'de iş ortağını öldürdüğü iddia edilen sanığa 14 yıl hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Eskişehir'de iş ortağını öldürdüğü iddia edilen sanığa 14 yıl hapis cezası

Eskişehir'de iş ortağını öldürdüğü iddia edilen sanığa 14 yıl hapis cezası
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Eskişehir'de aynı evde yaşadığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de aynı evde yaşadığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Servet T. (52) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında, "sanığın haksız tahrik altında kasten insan öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, cinayeti kasten işlemediğini dile getirerek, "Aramızda alacak verecek yoktu. Benden ihtiyacı olduğunda para isterdi, verirdim. Sonra geri öderdi. Olay günü alkollüydük. Mutfakta bana küfür etti. İçki şişesi vardı elinde. Kırıktı. Yatak odasına kaçtım. Şişeyi kafama vurdu. Silah boğuşma sırasında patladı. Kasten öldürme gibi bir niyetim yoktu. Tahliye ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanığın cinayeti haksız tahrik altında işlediğine kanaat getiren heyet, cezada indirime giderek neticeten sanığın 14 yıl 2 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi.

Olay

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında birlikte yaşayan müteahhit Servet T. ile iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan (48) arasında 2019 Ekim ayında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet T, odadan aldığı tabanca ile Aslan'ı başından vurmuştu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan kontrollerde Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kavga sırasında başından yaralanan Servet T. ise tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

Son dakika haberleri | 24 yıllık polis, nöbetçi kulübesinde intihar etti
Son dakika haberleri | 24 yıllık polis, nöbetçi kulübesinde intihar etti
Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vuran şüpheli, takım elbiseyle teslim oldu
Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vuran şüpheli, takım elbiseyle teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'de iş ortağını öldürdüğü iddia edilen sanığa 14 yıl hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 16:06:49. #1.14#

title